Homem se fantasia de ex-goleiro Bruno em festa em Manaus e acaba demitido

O tatuador personalizou uma camisa do Flamengo com o nome do goleiro e em um saco de lixo pôs o nome de Eliza Crédito: Reprodução/Instagram

Um homem gerou revolta e críticas nas redes sociais após ir a uma festa de Halloween nesta segunda-feira (1º) em Manaus caracterizado como ex-goleiro Bruno Fernandes de Souza, condenado em 2010 pela morte da então namorada Eliza Samudio. Com a repercussão, o estúdio de tatuagem "El Cartel Tatuaria" também foi às redes anunciar que identificou o homem da foto e resolveu demiti-lo.

"O estúdio não compactua com qualquer forma de incitação à violência contra a mulher. Deixando bem claro que o colaborador foi demitido, não fazendo mais parte do quadro de funcionários", escreveu o "El Cartel Tatuaria". Mais tarde, o estúdio comandado pelo tatuador Giovane Araújo afirmou que o homem demitido era sócio e que a parceria foi desfeita após a publicação da imagem.

A festa aconteceu na casa de shows Porão do Alemão, na zona oeste da capital amazonense. A foto fui publicada nas redes sociais da boate e rendeu uma série de críticas que consideraram a fantasia uma apologia ao feminicídio.

Na foto, o homem veste uma camisa do Flamengo que estampa o nome Bruno e segura um saco de lixo preto no qual está escrito Eliza. Ele não teve a sua identidade revelada.

Bruno Fernandes foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pela morte da então namorada Eliza Samudio, em 2010. O corpo dela nunca foi encontrado. Na época do crime, o atleta era jogador do Flamengo.

O Porão do Alemão apagou a foto de suas redes sociais e emitiu uma nota na qual diz que "não compactua com apologia a qualquer crime, inclusive feminicídio".

A empresa ainda afirmou que a postagem foi feita por um estagiário 20 anos que alegou desconhecimento do caso, que ocorreu em 2010. O funcionário foi advertido e afastado temporariamente.

A deputada estadual Joana Darc (PL), membro da Comissão de Defesa das Mulheres da Assembleia Legislativa do Amazonas, informou em uma rede social online que vai denunciar o caso à Justiça como apologia ao crime.

O goleiro Bruno, que já jogou no Flamengo, ficou pouco mais de seis anos e meio preso por causa do feminicídio Crédito: Divulgação/Boa Esporte

"Isso não é fantasia de Halloween, isso é apologia a um crime cometido contra uma mulher que foi estrangulada, esquartejada e morta. Que horror! Não podemos nos calar mulheres", disse a deputada.

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