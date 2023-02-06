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No Paraná

Homem morto com bilhete premiado da Mega-Sena sofreu infarto em hotel

José Aparecido Monteiro, 54, foi encontrado morto por funcionárias do hotel. Segundo a Polícia Civil, causa da morte foi infarto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 fev 2023 às 11:57

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 11:57

Bilhete da Mega-Sena
Homem morto com bilhete premiado da Mega-Sena sofreu infarto em hotel no PR Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
José Aparecido Monteiro, 54 anos, era de Campo Mourão (PR) e foi encontrado morto num quarto de hotel no centro de Curitiba na última quinta-feira (2). Infarto era a suspeita inicial, e a causa da morte foi confirmada nesta segunda-feira (6) pela Polícia Civil do Paraná.
Um bilhete de loteria premiado, no valor de R$ 398 mil, estava junto de suas malas. Era um documento da Caixa Econômica para a retirada de um prêmio da Mega-Sena.
O corpo não tinha sinais de violência, e o bilhete premiado não foi levado. Com isso, policiais passaram a acreditar em morte por causas naturais.
A suspeita de infarto foi confirmada, informou nesta manhã a assessoria de imprensa da Polícia Civil. Como não houve crime, nenhum procedimento investigativo foi aberto.
José Aparecido foi enterrado no sábado em sua cidade natal.
A morte foi descoberta após funcionários e familiares desconfiarem do sumiço. Os parentes ligaram para o estabelecimento preocupados com a falta de notícias. Ao mesmo tempo, os empregados estranhavam que o hóspede parou de ser visto.
A Polícia Militar foi chamada e encontrou o corpo ao entrar no quarto. Durante a análise do local, o bilhete foi encontrado junto aos pertences de José Aparecido.

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