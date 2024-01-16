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Intoxicação

Homem morre após passar mal em confraternização de empresa em MG; 6 são internados

Wagner Martin, de 37 anos, começou a se sentir mal e morreu durante um churrasco realizado na última sexta-feira (12)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jan 2024 às 08:04

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 08:04

Um colega percebeu que Wagner Martin estava passando mal e chamou o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), que o levou ao hospital.
Um colega percebeu que Wagner Martin estava passando mal e chamou o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), que o levou ao hospital. Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem de 37 anos morreu durante um churrasco de confraternização realizada pela empresa onde trabalhava na última sexta-feira (12), na cidade de Patrocínio (a cerca de 400 km de Belo Horizonte). A suspeita é de intoxicação alimentar.
Outras seis pessoas acabaram internadas na Santa Casa de Misericórdia, inclusive sendo internadas na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), com sintomas de náuseas, vômitos e mal-estar.
Procurado na noite desta segunda (15), o hospital não informou o estado de saúde das vítimas.
Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, a corporação foi procurada pela Santa Casa, por volta das 9h, para informar que algumas pessoas com sintomas de intoxicação haviam dado entrada no pronto-socorro e que uma delas havia morrido.
Conforme apurou a polícia, um colega percebeu que Wagner Martin estava passando mal e chamou o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), que o levou ao hospital. Os socorristas afirmaram ter realizado todos os procedimentos, mas a vítima não resistiu.
A empresa 4 Folhas Agronegócios publicou em rede social que lamenta a morte do colaborador e que, por causa do luto, só voltará a funcionar na quinta-feira (18).
Participantes da festa, que foi realizada em uma fazenda, afirmaram aos PMs que consumiram comida e bebida alcoólica, mas que ninguém fez uso de drogas.
Ao todo, conforme as informações passadas à Polícia Militar com outros funcionários, 13 pessoas assistiram a uma palestra promovida pela empresa, antes da confraternização, mas nem todas ficaram para a festa.
A Polícia Civil realizou perícia na manhã de sábado no local, que também foi vistoriado pela Vigilância Sanitária do município. O órgão colheu amostras da comida para análise.
O secretario de Saúde de Patrocínio (MG), Luiz Eduardo Salomão afirmou à TV Integração que exames de todos os presentes na confraternização foram coletados e encaminhados para análise no laboratório em Belo Horizonte. A expectativa é que os resultados saiam em até 30 dias.

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