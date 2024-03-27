Homem morre após cair de altura de 2 metros em fosso de elevador em Goiás

No caso de Goiânia, a queda ocorreu na residência da própria vítima. Segundo informações da Polícia Militar de Goiás, a esposa do homem disse que o marido caiu no fosso do elevador da obra da residência do casal. O elevador tem profundidade aproximada de quatro metros, mas o homem despencou de uma altura de dois metros, do pavimento do subsolo para o fundo do fosso.

A vítima foi resgatado com vida. Os bombeiros conseguiram retirar o homem do local. Ele apresentava contusões na cabeça, fraturas nas costelas e uma fratura exposta na perna esquerda. O homem foi levado ao Hospital de Urgências de Goiânia, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória ao chegar à unidade de saúde, não resistiu e morreu.