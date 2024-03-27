Homem morre após cair de altura de 2 metros em fosso de elevador em Goiás

Um homem de 57 anos morreu após cair em um fosso de elevador, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, na última segunda-feira (25). Coincidentemente, nesta quarta-feira (27), uma caso parecido aconteceu no Espírito Santo. Maria de Lourdes Lessa, de 74 anos, morreu após cair no vão do elevador de uma clínica localizada na Enseada do Suá, em Vitória.
No caso de Goiânia, a queda ocorreu na residência da própria vítima. Segundo informações da Polícia Militar de Goiás, a esposa do homem disse que o marido caiu no fosso do elevador da obra da residência do casal. O elevador tem profundidade aproximada de quatro metros, mas o homem despencou de uma altura de dois metros, do pavimento do subsolo para o fundo do fosso.
A vítima foi resgatado com vida. Os bombeiros conseguiram retirar o homem do local. Ele apresentava contusões na cabeça, fraturas nas costelas e uma fratura exposta na perna esquerda. O homem foi levado ao Hospital de Urgências de Goiânia, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória ao chegar à unidade de saúde, não resistiu e morreu.
A Polícia Civil de Goiás informou que instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da ocorrência. O órgão solicitou o laudo cadavérico e aguarda o documento para dar prosseguimento às investigações.