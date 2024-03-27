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Em Goiânia

Homem morre após cair de altura de 2 metros em fosso de elevador em Goiás

O caso aconteceu na casa da vítima, que foi resgatada com vida pelos bombeiros, mas não resistiu. Ele teve contusões na cabeça, fraturas nas costelas e uma fratura exposta na perna
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 mar 2024 às 17:53

Publicado em 27 de Março de 2024 às 17:53

Um homem de 57 anos morreu após cair em um fosso de elevador, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, na última segunda-feira (25). Coincidentemente, nesta quarta-feira (27), uma caso parecido aconteceu no Espírito Santo. Maria de Lourdes Lessa, de 74 anos, morreu após cair no vão do elevador de uma clínica localizada na Enseada do Suá, em Vitória
No caso de Goiânia, a queda ocorreu na residência da própria vítima. Segundo informações da Polícia Militar de Goiás, a esposa do homem disse que o marido caiu no fosso do elevador da obra da residência do casal. O elevador tem profundidade aproximada de quatro metros, mas o homem despencou de uma altura de dois metros, do pavimento do subsolo para o fundo do fosso.
A vítima foi resgatado com vida. Os bombeiros conseguiram retirar o homem do local. Ele apresentava contusões na cabeça, fraturas nas costelas e uma fratura exposta na perna esquerda. O homem foi levado ao Hospital de Urgências de Goiânia, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória ao chegar à unidade de saúde, não resistiu e morreu.
A Polícia Civil de Goiás informou que instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da ocorrência. O órgão solicitou o laudo cadavérico e aguarda o documento para dar prosseguimento às investigações.

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