Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Homem mata mulher e cunhado enforcados em São Paulo
Lajeado

Homem mata mulher e cunhado enforcados em São Paulo

Durante a madrugada, Santos decidiu se entregar e acionou a polícia para confessar os dois crimes

Publicado em 12 de Maio de 2019 às 20:41

Giroflex de carro de polícia Crédito: Fernando Madeira
Marcos Antonio Silva Louzado Santos, 39 anos, foi preso em flagrante depois de ter confessado que matou a mulher e o cunhado na casa onde moravam no bairro de Lajeado, na zona leste de São Paulo.
Os crimes ocorreram no fim da tarde e no início da noite de sábado (11) e o suspeito acabou sendo preso durante a madrugada, quando decidiu se entregar.
Ele morava com a mulher Elizana Louzado Santos, 43, e com o cunhado, Aldiério Monteiro Louzado, 47 em uma casa da rua Leopoldo Delisle. 
Santos contou à polícia, segundo boletim de ocorrência, que teria discutido com o cunhado por volta das 17h, quando acabou o matando com uma esganadura (com um mata leão). Por volta das 19h, a mulher e a irmã de Aldiério teriam chegado casa. A polícia não informou em que circunstâncias Eliana foi morta, mas também acabou esganada.
Durante a madrugada, Santos decidiu se entregar e acionou a polícia para confessar os dois crimes. Policiais militares que faziam patrulhamento na região foram até a casa dele e o prenderam.
Ele teve a prisão preventiva decretada por homicídio e feminicídio qualificado. O caso foi registrado no 50º DP.   

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime São Paulo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados