Homem mata mulher e cunhado enforcados em São Paulo

Marcos Antonio Silva Louzado Santos, 39 anos, foi preso em flagrante depois de ter confessado que matou a mulher e o cunhado na casa onde moravam no bairro de Lajeado, na zona leste de São Paulo.
Os crimes ocorreram no fim da tarde e no início da noite de sábado (11) e o suspeito acabou sendo preso durante a madrugada, quando decidiu se entregar.
Ele morava com a mulher Elizana Louzado Santos, 43, e com o cunhado, Aldiério Monteiro Louzado, 47 em uma casa da rua Leopoldo Delisle.
Santos contou à polícia, segundo boletim de ocorrência, que teria discutido com o cunhado por volta das 17h, quando acabou o matando com uma esganadura (com um mata leão). Por volta das 19h, a mulher e a irmã de Aldiério teriam chegado casa. A polícia não informou em que circunstâncias Eliana foi morta, mas também acabou esganada.
Durante a madrugada, Santos decidiu se entregar e acionou a polícia para confessar os dois crimes. Policiais militares que faziam patrulhamento na região foram até a casa dele e o prenderam.
Ele teve a prisão preventiva decretada por homicídio e feminicídio qualificado. O caso foi registrado no 50º DP.