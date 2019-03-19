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São Paulo

Homem mata mulher, coloca corpo na geladeira de casa e tenta fugir

Dois casos de feminicídio ocorreram em Santo André, no ABC paulista

Publicado em 

19 mar 2019 às 13:37

Publicado em 19 de Março de 2019 às 13:37

Giroflex Crédito: Divulgação
Dois casos de feminicídio ocorreram em Santo André (ABC) nesta segunda-feira (18). Em um deles, o marido matou a mulher, colocou o corpo na geladeira de casa e fugiu. Só foi descoberto e preso após uma denúncia anônima. 
O assassinato envolvendo a geladeira ocorreu no bairro Cidade São Jorge, por volta das 8h. De acordo com a polícia, Lucas Alves da Silva Santos, 24 anos, estava em processo de separação de Engel Sofia Pironato, 21 anos. Durante uma discussão, Santos deu um golpe de mata-leão na mulher. Ao constatar que ela estava morta, retirou as prateleiras da geladeira e colocou o corpo dentro.  
Segundo a polícia, Santos ficou andando pela região central de Santo André o dia inteiro e só voltou para casa à noite, para pegar roupas. Ele tinha o objetivo de fugir para a residência de um tio em Ermelino Matarazzo, na zona leste da capital paulista. Foi preso pela Polícia Militar às 23h, quando estava em um veículo de aplicativo no Centro de Santo André. 
No outro caso de feminicídio, Manoel Gomes de Oliveira, 43 anos, foi preso após atropelar e matar a tiros a mulher, Elieide Rodrigues de Oliveira, 38 anos. O crime ocorreu na rua Armando Mazzo, no Jardim Rina, e foi filmado por uma câmera de segurança da rua. 
Policiais militares perseguiram Oliveira e houve troca de tiros no bairro Iguatemi, na zona leste. Oliveira ficou ferido durante o confronto e foi socorrido ao Hospital Santa Marcelina, onde está internado. 

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