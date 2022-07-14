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Criminoso fugiu

Homem mata ex-mulher, ex-sogra e ex-cunhada a tiros em MG

Três mulheres da mesma família foram assassinadas e uma ficou gravemente ferida nessa terça-feira (12), em Brumadinho; ex-sogro também ficou ferido
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jul 2022 às 21:39

Publicado em 13 de Julho de 2022 às 21:39

Três mulheres de uma mesma família foram assassinadas a tiros e uma ficou gravemente ferida no fim da tarde dessa terça-feira (12), depois de discussão com o ex-marido de uma delas em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O ex-sogro também foi ferido. O suspeito de ser o autor dos disparos fugiu e é procurado pela polícia.
A discussão começou depois de o ex-marido, de 35 anos, chegar à casa da ex-mulher, de 32, para buscar os filhos. Os dois começaram a discutir, e o suspeito a ameaçou de morte. O pai da mulher, de 61 anos, interveio em defesa da filha. Nesse momento, o suspeito sacou uma pistola e começou a disparar.
Foram atingidas e mortas: a ex-mulher, com tiros na cabeça e no peito; a mãe dela, de 56 anos, com disparo no peito; e uma irmã, de anos 33. Uma outra irmã, de 28, também foi ferida e está internada em estado grave. O pai teve ferimentos leves e já prestou depoimento à Polícia Militar.
O idoso relatou à PM que o ex-genro, além da arma utilizada nos assassinatos, possui um revólver e uma escopeta. O homem chegou de carro à casa da família e fugiu a pé em direção a um rio que corta a região.
A Polícia Militar disse que as crianças estavam na casa no momento dos tiros, mas que não há, no boletim de ocorrência, informações sobre a quem elas foram entregues.
O autor dos disparos já vinha fazendo ameaças à ex-mulher havia cerca de um mês, desde o término do relacionamento. A família, no entanto, não prestou queixa por temer a reação do suspeito.
Um carregador da arma utilizada nos assassinatos, com oito balas não deflagradas, foi encontrado dentro do veículo que o homem utilizou para chegar à casa da família.
Polícia Civil investiga o caso. Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML) para necropsia.

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