Homem marca encontro para pagar pensão e esfaqueia a ex 14 vezes

Sirene de polícia Crédito: Reprodução; Pixabay

Um homem foi preso após tentar matar a facadas a ex-companheira em Lagoa Santa, na Grande BH.

O suspeito, de 45 anos, aparece em um vídeo jogando a mulher no chão e a esfaqueando por 14 vezes. O caso foi registrado por uma câmera de segurança e ocorreu no meio da rua, por volta das 16h40, de terça-feira (3). Momentos antes, eles aparecem se abraçando.

A mulher, de 43 anos, fica caída no chão e o agressor foge em seguida. Ela foi encontrada pela Polícia Militar consciente, mas com ferimentos por todo o corpo. A vítima foi encaminhada à Santa Casa de Lagoa Santa e está em estado grave, informou a PM.

O homem teria dito à polícia que já tinha a intenção de cometer o delito ao marcar o encontro para supostamente pagar a pensão alimentícia. Segundo a PM, ele foi encontrado correndo por uma rua com a faca na mão, e confessou o crime aos agentes, que deram voz de prisão.

O filho do ex-casal, de 19 anos, relatou à PM que os dois se separaram há cerca de três anos. No entanto, segundo ele, o pai tinha dificuldade de aceitar o fim do relacionamento e chegou a ameaçar por diversas vezes a vítima. As ameaças não foram registradas na polícia.