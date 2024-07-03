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Em Minas Gerais

Homem marca encontro para pagar pensão e esfaqueia a ex 14 vezes

O suspeito, de 45 anos, foi preso após tentar matar a facadas a ex-companheira; vítima foi encontrada consciente e está em estado grave
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 jul 2024 às 11:54

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 11:54

Sirene de polícia
Sirene de polícia Crédito: Reprodução; Pixabay
Um homem foi preso após tentar matar a facadas a ex-companheira em Lagoa Santa, na Grande BH.
O suspeito, de 45 anos, aparece em um vídeo jogando a mulher no chão e a esfaqueando por 14 vezes. O caso foi registrado por uma câmera de segurança e ocorreu no meio da rua, por volta das 16h40, de terça-feira (3). Momentos antes, eles aparecem se abraçando.
A mulher, de 43 anos, fica caída no chão e o agressor foge em seguida. Ela foi encontrada pela Polícia Militar consciente, mas com ferimentos por todo o corpo. A vítima foi encaminhada à Santa Casa de Lagoa Santa e está em estado grave, informou a PM.
O homem teria dito à polícia que já tinha a intenção de cometer o delito ao marcar o encontro para supostamente pagar a pensão alimentícia. Segundo a PM, ele foi encontrado correndo por uma rua com a faca na mão, e confessou o crime aos agentes, que deram voz de prisão.
O filho do ex-casal, de 19 anos, relatou à PM que os dois se separaram há cerca de três anos. No entanto, segundo ele, o pai tinha dificuldade de aceitar o fim do relacionamento e chegou a ameaçar por diversas vezes a vítima. As ameaças não foram registradas na polícia.
A Polícia Civil disse que o caso foi registrado como tentativa de homicídio na 2ª Central Estadual do Plantão Digital. O órgão afirmou que ele está à disposição da Justiça e as investigações seguem em andamento.

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