Homem invade igreja e furta peça sacra no Rio

Imagem da peça sacra furtada na tarde do último sábado (4) Crédito: Reprodução/@igrejasaofranciscodepaularj

Um homem invadiu e furtou uma peça sacra da Igreja São Francisco de Paulo, no centro do Rio. Imagens mostram um homem sem camisa andando no corredor vazio da igreja. O caso aconteceu na tarde de sábado (4) quando o local estava vazio. O ladrão para em frente a um mostruário e quebra o vidro com o cotovelo. Ele se machuca e usa uma peça de roupa da igreja para estancar o sangramento.

Ele continua andando pela igreja e furtando objetos. Alguns foram abandonados no jardim da igreja. O homem vai embora levando o ostensório, uma peça de arte sacra do século XIX. A ação durou cerca de 15 minutos. A igreja registrou boletim de ocorrência e um suspeito já foi ouvido pela polícia. O homem foi liberado porque não houve flagrante.

A Polícia Civil do Rio diz que a investigação está em fase avançada e que o homem será indiciado por furto qualificado. A investigação também tenta identificar outros envolvidos no furto. O ostensório continua desaparecido. A peça foi quebrada e a base deixada na igreja. Os criminosos levaram a parte superior, que inclui o resplendor e a luneta.

"Sozinha, a parte que foi quebrada e levada não tem valor muito importante porque a peça em si tem validade para colecionadores, por exemplo, se estiver inteira", disse o advogado da igreja, Júlio Coutinho, à TV Globo. A peça é tombada pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e tem pedras semipreciosas.