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Minas Gerais

Homem fica preso 14 horas em bueiro após ser arrastado por enxurrada

A vítima contou ao Corpo de Bombeiros que caminhava na rua quando o seu pé ficou preso no barro; ele se desequilibrou e caiu na galeria pluvial. Devido a uma forte chuva que caía na cidade, o homem também chegou a ser carregado pela enxurrada

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 16:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 out 2022 às 16:12
Um homem de 44 anos ficou preso por cerca de 14 horas dentro de um bueiro no bairro Vau Açu, em Viçosa (MG). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima se desequilibrou na rua e acabou caindo para dentro da galeria pluvial, onde foi arrastado pela enxurrada da chuva, no último sábado (22).
Homem ficou preso por cerca de 14 horas dentro de um bueiro após se desequilibrar na rua
Homem ficou preso por cerca de 14 horas dentro de um bueiro após se desequilibrar na rua Crédito: Corpo de Bombeiros
O lavrador, natural de São Miguel do Anta (MG), só foi socorrido por volta das 9h50 deste domingo (23). Ele contou à corporação que caminhava na rua quando o seu pé ficou preso no barro. Como utiliza uma prótese na outra perna, acabou caindo no buraco do bueiro.
No dia, a cidade registrava uma forte chuva, e o homem foi levado pela enxurrada. Em determinado ponto, ele conseguiu travar o corpo, impedindo que continuasse sendo arrastado pela força da água.
Vítima contou que prendeu o pé no barro enquanto caminhava na rua e acabou caindo em galeria pluvial
Vítima contou que prendeu o pé no barro enquanto caminhava na rua e acabou caindo em galeria pluvial Crédito: Corpo de Bombeiros
A vítima passou a madrugada toda sozinha e os pedidos de socorro só foram ouvidos na manhã de domingo, quando moradores da região acionaram o Corpo de Bombeiros.
Ao chegarem no local, a corporação identificou que ele estava cerca de 3 metros de distância para dentro de uma manilha da galeria. Ele foi socorrido consciente e orientado. Os bombeiros informaram que ele apresentava um quadro de saúde estável e não tinha fraturas aparentes.
No entanto, devido às lesões e à exposição prolongada ao frio, o homem foi conduzido até o Hospital São João Batista para receber atendimento.
Ao UOL, a unidade hospitalar informou que ele foi liberado ainda neste domingo.

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