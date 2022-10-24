Homem fica preso 14 horas em bueiro após ser arrastado por enxurrada

O lavrador, natural de São Miguel do Anta (MG), só foi socorrido por volta das 9h50 deste domingo (23). Ele contou à corporação que caminhava na rua quando o seu pé ficou preso no barro. Como utiliza uma prótese na outra perna, acabou caindo no buraco do bueiro.
No dia, a cidade registrava uma forte chuva, e o homem foi levado pela enxurrada. Em determinado ponto, ele conseguiu travar o corpo, impedindo que continuasse sendo arrastado pela força da água.
A vítima passou a madrugada toda sozinha e os pedidos de socorro só foram ouvidos na manhã de domingo, quando moradores da região acionaram o Corpo de Bombeiros.
Ao chegarem no local, a corporação identificou que ele estava cerca de 3 metros de distância para dentro de uma manilha da galeria. Ele foi socorrido consciente e orientado. Os bombeiros informaram que ele apresentava um quadro de saúde estável e não tinha fraturas aparentes.
No entanto, devido às lesões e à exposição prolongada ao frio, o homem foi conduzido até o Hospital São João Batista para receber atendimento.
Ao UOL, a unidade hospitalar informou que ele foi liberado ainda neste domingo.