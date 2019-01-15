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Violência

Homem entra em shopping e mata ex-companheira a tiros no Ceará

Alighiery Oliveira de Oliveira, de 25 anos, chegou na loja em que Lidyanne Gomes da Silva, de 22 anos, trabalhava e efetuou três disparos contra a vítima, que morreu no local; em seguida, Oliveira se matou

Publicado em 15 de Janeiro de 2019 às 17:48

Publicado em 

15 jan 2019 às 17:48
Crime ocorreu em shopping no município de Maracanaú, em Fortaleza. Crédito: Reprodução | Google Maps
Um homem entrou armado em shopping no município de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, no Ceará, e assassinou a ex-companheira na manhã desta terça-feira (15). Segundo a polícia, Alighiery Oliveira de Oliveira, de 25 anos, chegou na loja em que Lidyanne Gomes da Silva, de 22 anos, trabalhava e efetuou três disparos contra a vítima, que morreu no local. Em seguida, Oliveira se matou.
O caso aconteceu no North Shopping Maracanaú, por volta das 10h, logo após o início do expediente. A polícia informou que Alighiery e Lidyanne mantinham um relacionamento amoroso.
No momento da execução, diversas pessoas passavam pelo local e se assustaram com a situação, uma vez que o Estado do Ceará vem passando por uma onda de ataques criminosos contra equipamentos públicos e privados.
“O estabelecimento transmite sua solidariedade aos familiares dos envolvidos e reforça que seguirá prestando todo o suporte necessário aos entes das vítimas”, informou, em nota, o shopping. Ainda de acordo com a assessoria, o shopping deve funcionar normalmente durante o restante do dia.
Segundo a polícia, Alighiery era funcionário terceirizado do 24º Distrito Policial, no município de Pacatuba, e teria roubado a arma para praticar o crime. A polícia disse ainda que equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionados para investigar o caso.

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