Homem entra em shopping e mata ex-companheira a tiros no Ceará

Crime ocorreu em shopping no município de Maracanaú, em Fortaleza. Crédito: Reprodução | Google Maps

Um homem entrou armado em shopping no município de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, no Ceará, e assassinou a ex-companheira na manhã desta terça-feira (15). Segundo a polícia, Alighiery Oliveira de Oliveira, de 25 anos, chegou na loja em que Lidyanne Gomes da Silva, de 22 anos, trabalhava e efetuou três disparos contra a vítima, que morreu no local. Em seguida, Oliveira se matou.

O caso aconteceu no North Shopping Maracanaú, por volta das 10h, logo após o início do expediente. A polícia informou que Alighiery e Lidyanne mantinham um relacionamento amoroso.

No momento da execução, diversas pessoas passavam pelo local e se assustaram com a situação, uma vez que o Estado do Ceará vem passando por uma onda de ataques criminosos contra equipamentos públicos e privados.

“O estabelecimento transmite sua solidariedade aos familiares dos envolvidos e reforça que seguirá prestando todo o suporte necessário aos entes das vítimas”, informou, em nota, o shopping. Ainda de acordo com a assessoria, o shopping deve funcionar normalmente durante o restante do dia.