Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Homem em retroescavadeira arrasta carros e motos em vaquejada
No Ceará

Homem em retroescavadeira arrasta carros e motos em vaquejada

Suspeito detido em flagrante estava alcoolizado e  teria usado a retroescavadeira "para abrir passagem" no último domingo (14)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jul 2024 às 08:34

Publicado em 16 de Julho de 2024 às 08:34

Homem em retroescavadeira arrasta carros e motos em vaquejada no CE
Homem em retroescavadeira arrasta carros e motos em vaquejada no CE Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem de 23 anos que pilotava uma retroescavadeira arrastou carros e motos, além de deixar algumas pessoas feridas, durante uma vaquejada em Juazeiro do Norte (CE), no domingo (14).
Motorista estava alcoolizado. Segundo informações da Polícia Militar do Ceará, o jovem foi preso em flagrante e, ao ser submetido ao teste do bafômetro, foi constatado que ele "estava em estado de embriaguez".
Homem teria usado a retroescavadeira "para abrir passagem". O momento foi gravado por pessoas que estavam na vaquejada e mostram a retroescavadeira arrastando diversos veículos que estavam estacionados na rua Paizinho Sabiá -pelo menos sete carros e uma motocicleta ficaram danificados.
Pelo menos uma pessoa ficou ferida. Ela precisou ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento da cidade com suspeita de fratura no pé. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.
Em nota, a prefeitura de Juazeiro do Norte informou que o homem é funcionário de uma empresa que presta serviços ao município. "O dono da empresa já foi notificado para que sejam tomadas as devidas providências", informou a gestão municipal.
Suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. Ele foi autuado com base nos artigos 163 do Código Penal e no 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Como não teve a identidade divulgada, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ceará
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados