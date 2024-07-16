Homem em retroescavadeira arrasta carros e motos em vaquejada no CE Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 23 anos que pilotava uma retroescavadeira arrastou carros e motos, além de deixar algumas pessoas feridas, durante uma vaquejada em Juazeiro do Norte (CE), no domingo (14).

Motorista estava alcoolizado. Segundo informações da Polícia Militar do Ceará, o jovem foi preso em flagrante e, ao ser submetido ao teste do bafômetro, foi constatado que ele "estava em estado de embriaguez".

Homem teria usado a retroescavadeira "para abrir passagem". O momento foi gravado por pessoas que estavam na vaquejada e mostram a retroescavadeira arrastando diversos veículos que estavam estacionados na rua Paizinho Sabiá -pelo menos sete carros e uma motocicleta ficaram danificados.

Pelo menos uma pessoa ficou ferida. Ela precisou ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento da cidade com suspeita de fratura no pé. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.

Em nota, a prefeitura de Juazeiro do Norte informou que o homem é funcionário de uma empresa que presta serviços ao município. "O dono da empresa já foi notificado para que sejam tomadas as devidas providências", informou a gestão municipal.