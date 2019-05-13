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São Paulo

Homem em carro de luxo mata morador de rua a tiros em Santo André

Após ser baleado, o morador de rua consegue correr poucos metros antes de cair na calçada

Publicado em 

12 mai 2019 às 21:39

Publicado em 12 de Maio de 2019 às 21:39

Câmeras de segurança flagraram carro em que suspeito estava Crédito: Divulgação
Um homem foi morto com diversos disparos de arma de fogo na noite deste sábado (11) na rua Visconde de Mauá, em Santo André. Segundo testemunhas, Sebastião Lopes dos Santos, 40, era morador de rua.
O crime foi registrado por câmeras de segurança. Segundo o vídeo, às 20h19 um homem de altura mediana, vestindo camiseta e boné, desce de um carro Mercedes de cor prata, caminha em direção a Sebastião e começa a atirar. 
Após ser baleado, o morador de rua consegue correr poucos metros antes de cair na calçada. O atirador volta correndo para o carro e deixa o local na sequência. 
> Homem mata mulher e cunhado enforcados em São Paulo
Outro vídeo das câmeras de segurança mostra que o suspeito passou pelo local e avistou o morador de rua cerca de dez minutos antes de cometer o crime.
Sebastião foi socorrido por uma equipe do SAMU, mas não resistiu e faleceu no local. 
Um morador relatou à Folha que estava em casa assistindo à televisão quando ouviu uma sequência de estalos. Ele diz que vizinhos conheciam Sebastião, que andava pelo bairro e tomava banho no parque próximo, e afirma que ele nunca havia feito mal a ninguém. 
O caso foi registrado no 1º DP de Santo André e a polícia civil investiga a autoria do crime. 

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