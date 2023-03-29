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18 barras de ouro

Homem é preso em rodovia de SP com barras de ouro avaliadas em R$ 2,5 milhões

Homem transportava as barras de ouro, sendo 18 no total, para o Terminal Rodoviário da Barra Funda; as barras seriam entregues no local

Publicado em 29 de Março de 2023 às 12:16

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 mar 2023 às 12:16
Homem é preso em rodovia do interior de SP com 18 barras de ouro.
Homem é preso em rodovia do interior de SP com 18 barras de ouro. Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um homem de 40 anos foi preso por transportar 18 barras de ouro sem procedência na tarde desta terça-feira, 28, avaliadas em mais de R$ 2,5 milhões. De acordo com a Polícia Rodoviária de Araraquara (SP), ele foi detido pelos Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) durante fiscalização realizada na Rodovia Washington Luís.
Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), o suspeito estava em um ônibus, que trafegava pela rodovia, quando equipes do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária abordaram o coletivo e na vistoria localizaram o ouro na bagagem do passageiro.
À polícia, o homem disse que pegou as barras de ouro em São José do Rio Preto e entregaria a um desconhecido no Terminal Rodoviário da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo.
"Pelo serviço, ele receberia R$ 500. Ao todo foram apreendidos 7,8 kg de ouro - que é avaliado em R$ 2.574.780", disse a SSP em nota.
A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Polícia Federal em Araraquara, onde o homem foi indiciado por crime contra a ordem econômica, na modalidade usurpação (produzir bens ou explorar matéria-prima pertencentes à União, sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo). A pena varia de 1 a 5 anos de prisão.

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