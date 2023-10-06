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Crimes contra mulheres

Homem é preso após perseguir e vigiar mulheres em casas no MS

Ele responderá pelo crime de importunação sexual, perseguição, com aumento da metade em razão da condição de sexo feminino, além de posse irregular de arma de fogo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 out 2023 às 18:24

Publicado em 06 de Outubro de 2023 às 18:24

magens divulgadas pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul mostram armas apreendidas com homem que perseguia e vigiava mulheres na cidade de Rio Negro
Imagens divulgadas pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul mostram armas apreendidas com homem que perseguia e vigiava mulheres na cidade de Rio Negro Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Mato Grosso do Sul
Policiais civis de Rio Negro (MS) prenderam ontem um homem de 44 anos que perseguia e assediava mulheres, com registros de crimes semelhantes pelo menos desde 2006, e com evidências de que ele invadia casas na cidade para espiar as vítimas. A investigação avançou após uma das vítimas prestar queixa relatando ser perseguida pelo homem havia pelo menos um ano. A polícia aprofundou as investigações a partir do depoimento dela.
Segundo a mulher, a situação se agravou quando ela encontrou o homem forçando a porta de sua casa. Com a repercussão do caso, outra vítima foi à delegacia e afirmou que o homem a perseguiu com uma faca e a assediou na saída do trabalho, passando a mão em seu corpo.
Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que ele levanta para persegui-la, segundo apurado pelos investigadores, na noite de 28 de setembro. O homem chegou a ir à porta da casa desta vítima, mas fugiu após uma testemunha gritar, disse a polícia.
A polícia identificou o homem e constatou histórico de crimes de importunação desde 2006. Nos registros policiais, o homem já havia sido preso por invadir a casa de uma mulher apenas de cueca pela porta dos fundos. Após a prisão preventiva, autorizada pela Justiça, foram encontradas com o homem uma faca e uma arma modelo garrucha de calibre 22.
Ele responderá pelo crime de importunação sexual, com penas de 1 a 5 anos de reclusão, por perseguição (ou stalking), com pena de 6 meses a 2 anos de reclusão, com aumento da metade em razão da condição de sexo feminino, além de posse irregular de arma de fogo, com pena de 1 a 3 anos. A reportagem busca contato com a defesa do homem e atualizará a matéria caso haja atualizações.

Saiba como procurar ajuda 

O Ligue 190 é o número de emergência indicado para quem estiver presenciando uma situação de agressão. A Polícia Militar poderá agir imediatamente e levar o agressor a uma delegacia. Também é possível pedir ajuda e se informar pelo número 180, do governo federal, criado para mulheres que estão passando por situações de violência. A Central de Atendimento à Mulher funciona em todo o país e também no exterior, 24 horas por dia. A ligação é gratuita.
O Ligue 180 recebe denúncias, dá orientação de especialistas e encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. Também é possível acionar esse serviço pelo WhatsApp. Nesse caso, acesse o (61) 99656-5008.

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