Homem é morto a tiros em universidade estadual da Paraíba

Homicídio na UEPB teria sido motivado por relação da vítima com ex do suspeito Crédito: Reprodução g1 PB (Geraldo Jerônimo/TV Paraíba)

Um homem foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (3) na central de integração acadêmica da UEPB (Universidade Estadual da Paraíba), em Campina Grande, por um atirador que entrou no local e procurou pela vítima. Keine Diniz dos Santos, 40, era sócio de uma copiadora e trabalhava no local quando foi atingido por disparos de uma arma de fogo. Outro homem, Wesley Porto, 36, sofreu ferimentos e está internado no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. O quadro de saúde dele é estável.

O ataque ocorreu no terceiro andar da universidade e o barulho dos tiros provocou pânico nos alunos. Houve correria para deixar o campus. O crime, registrado por volta das 20h, é investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Pessoa de Campina Grande. O atirador fugiu após matar Santos, já foi identificado e é procurado pela polícia. A universidade suspendeu as aulas e todas as demais atividades até o dia 11 deste mês. Nesse período, os trabalhos administrativos serão realizados de forma remota.

