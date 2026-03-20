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Homem é encontrado morto em apartamento em SP e suspeita é de latrocínio

Homem é encontrado morto em apartamento em SP e suspeita é de latrocínio

O apartamento estava revirado e o corpo foi encontrado com sinais de violência; ele foi identificado como Rafael Pereira

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Agência FolhaPress

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Publicado em 20 de março de 2026 às 13:38

Cadáver foi encontrado neste edifício, no Centro de São Paulo
Cadáver foi encontrado neste edifício, no Centro de São Paulo Crédito: Reprodução/Google Street View

Um homem de 33 anos foi encontrado morto em um apartamento na região da Liberdade, no centro de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (20). A principal suspeita é que ele tenha sido vítima de latrocínio. Policiais militares chegaram por volta das 3h ao imóvel, na rua Oscar Cintra Gordinho, próximo à baixada do Glicério. Eles foram acionados via rádio após uma comunicação de desaparecimento feita por uma pessoa que conhecia a vítima e estranhou seu sumiço repentino.

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O apartamento estava revirado e o corpo foi encontrado com sinais de violência. Ele foi identificado como Rafael Pereira. A reportagem apurou que, em agosto do ano passado, ele registrou uma microempresa de serviços de "estética e outros serviços de beleza" no endereço onde foi encontrado morto.

A perícia e o IML (Instituto Médico Legal) foram acionados, e o caso foi registrado como latrocínio no 8° Distrito Policial, do Brás. "Diligências estão em andamento visando o esclarecimento dos fatos", disse a Secretaria de Segurança Pública, em nota.

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