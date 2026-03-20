Crime

Paraguaia é vítima de tráfico sexual após casal de SC oferecer emprego

A investigação começou após uma paraguaia procurar a polícia e relatar que foi aliciada pela internet em seu país

Publicado em 20 de março de 2026 às 13:16

A PF (Polícia Federal) iniciou uma operação nesta sexta-feira (20) para investigar uma rede de tráfico internacional de mulheres para exploração sexual em São Francisco do Sul (SC). A investigação começou após uma paraguaia procurar a polícia e relatar que foi aliciada pela internet em seu país. Ela diz que recebeu a promessa de trabalhar como garçonete em um bar na cidade brasileira, que fica no norte do estado de Santa Catarina.

A mulher afirma que foi trazida ao Brasil em um caminhão e levada a um estabelecimento noturno. No local, ela relata ter tido os documentos retidos, sofrido agressões físicas e psicológicas, além de restrição de liberdade. A vítima diz que foi obrigada a usar drogas e a se prostituir, sob vigilância constante, sem receber pagamento. O caso só veio à tona depois que ela conseguiu fugir e foi socorrida por vizinhos, em outubro do ano passado.

Os suspeitos pelo crime são um casal. Segundo a corporação, os dois possuem passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A Justiça também determinou que eles não façam contato com a vítima e com testemunhas.

Agentes fizeram buscas em três endereços em São Francisco do Sul, incluindo dois estabelecimentos noturnos vizinhos e na casa dos investigados. Celulares, o sistema de videomonitoramento e documentos foram apreendidos e vão passar por perícia. A PF não divulgou detalhes adicionais sobre eventuais prisões ou novos alvos.

A polícia afirma que o material recolhido deve ajudar a esclarecer os fatos, confirmar outros crimes e mapear a cadeia do esquema. A corporação também tenta identificar possíveis novas vítimas a partir do caso da mulher paraguaio.

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