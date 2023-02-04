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Em hotel

Homem é encontrado morto com comprovante de prêmio da Mega-Sena no PR

Polícia encontrou o bilhete dentro da mala da vítima, que vivia em Campo Mourão, no interior do estado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 fev 2023 às 14:22

Publicado em 04 de Fevereiro de 2023 às 14:22

Um homem foi encontrado morto em um quarto de hotel em Curitiba, no Paraná, na última quinta-feira (2) com um comprovante de prêmio de R$ 398 mil da Mega-Sena na mala.
De acordo com a Polícia Civil do Paraná, não havia sinais de agressão no corpo. A principal suspeita é de que a causa da morte tenha sido um infarto.
"A Polícia Civil do Paraná aguarda laudos periciais que auxiliarão no andamento das diligências", disse a corporação. O homem vivia em Campo Mourão, no interior do estado.
Segundo a polícia, a equipe localizou um documento da Caixa Econômica Federal informando o prêmio na loteria. O comprovante é dado pelo banco quando o prêmio supera o valor de R$ 10 mil. Nesses casos, o pagamento só ocorre dois dias após a apresentação do bilhete na agência, motivo pelo qual é dado o recibo.
Polícia Militar foi acionada depois de funcionários do hotel notarem a ausência do hóspede e não conseguirem contato com ele. Os agentes arrobaram a porta do quarto e encontraram o homem morto.

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