Homem é encontrado morto com comprovante de prêmio da Mega-Sena no PR

"A Polícia Civil do Paraná aguarda laudos periciais que auxiliarão no andamento das diligências", disse a corporação. O homem vivia em Campo Mourão, no interior do estado.

Segundo a polícia, a equipe localizou um documento da Caixa Econômica Federal informando o prêmio na loteria. O comprovante é dado pelo banco quando o prêmio supera o valor de R$ 10 mil. Nesses casos, o pagamento só ocorre dois dias após a apresentação do bilhete na agência, motivo pelo qual é dado o recibo.