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Covardia em MG

Homem é condenado a 24 anos de prisão por ter matado idoso com voadora

Bruno Souza Costa foi denunciado pelo Ministério Público por ter desferido, em novembro de 2023, uma voadora que matou o idoso Valdir Prates Braga, 62, após este ter oferecido uma banana para a ex-namorada do suspeito

Publicado em 01 de Dezembro de 2024 às 15:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 dez 2024 às 15:21
BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O Tribunal do Júri de Patrocínio, cidade do Alto Parnaíba de Minas Gerais, condenou na última quinta-feira (28) Bruno de Souza Costa, 27, por homicídio qualificado.
Ele foi denunciado pelo Ministério Público por ter desferido, em novembro de 2023, uma voadora que matou o idoso Valdir Prates Braga, 62, após este ter oferecido uma banana para a ex-namorada do suspeito.
Homem mata idoso com voadora por ciúmes em Patrocínio, Minas Gerais
Homem mata idoso com voadora por ciúmes em Patrocínio, Minas Gerais Crédito: Reprodução/Redes sociais
A pena foi atribuída a 24 anos de reclusão, e Costa seguirá detido na Penitenciária Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Paranaíba (MG). A defesa dele não retornou às tentativas de contato da reportagem.
A denúncia aponta que Costa estava em 10 de novembro do ano passado em frente à casa de sua ex-namorada tentando reatar a relação. Foi quando a vítima, que morava na vizinhança, ofereceu uma banana para a mulher, que aceitou a fruta.
Ainda de acordo com a Promotoria, o idoso seguiu seu trajeto em direção à esquina quando o suspeito correu em direção à vítima e deu uma voadora em suas costas. Valdir Prates bateu a parte frontal da cabeça contra a calçada e morreu antes de chegar ao hospital.
A denúncia afirma que o suspeito seguiu no local ameaçando testemunhas e a ex-namorada, e na sequência foi preso em flagrante pela Polícia Militar.
Quando foi interrogado, Costa confessou que deu um chute no idoso, mas que não teve a intenção de matá-lo. Os jurados, porém, consideraram que houve dolo (intenção) do suspeito pelo golpe aplicado contra a vítima e também por não ter prestado socorro.
A pena de prisão, de 18 anos, foi aumentada em um terço, para 24 anos, por motivo fútil e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima e por ser um crime cometido contra uma pessoa com mais de 60 anos.

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