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Distrito Federal

Homem com CAC erra ao manusear pistola e atira em criança de 9 anos

Após os depoimentos iniciais e apreensão da arma, a ocorrência foi registrada como lesão corporal culposa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 nov 2022 às 14:42

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 14:42

Uma criança de 9 anos ficou ferida no pé após ser atingida por um tiro dentro de uma casa em Ceilândia, Distrito Federal. A bala partiu da arma de um homem com registro de CAC (Caçador, Atirador e Colecionador), que teria atirado enquanto descarregava a pistola, da marca Taurus.
A Polícia Civil informou à reportagem que foi acionada pela equipe do hospital particular em que o menino deu entrada, com informações de que a vítima teria sido baleada acidentalmente no pé direito.
Após os depoimentos iniciais e apreensão da arma, a ocorrência foi registrada como lesão corporal culposa — praticada por imprudência, negligência ou imperícia, e não com a intenção de ferir a vítima.
Questionada, a Polícia Civil não deu mais detalhes sobre a vítima baleada ou sobre a identidade do CAC, que estaria na casa de um parente, acompanhado dos dois filhos. Também não foi informado se há parentesco entre eles.
O caso foi registrado em 8 de novembro, e a investigação está sob responsabilidade da 24ª DP.

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