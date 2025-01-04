Helicóptero cai com 5 pessoas a bordo em SC logo após levantar voo

Um helicóptero caiu neste sábado (4) na cidade de Penha, no litoral norte de Santa Catarina, no momento em que levantava voo, a cerca de quatro metros do chão. O acidente ocorreu por volta das 14h30.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar que atendeu a ocorrência informou que as cinco pessoas estavam a bordo foram resgatadas com vida, sendo que duas ficaram feridas.

O piloto teve pequenas escoriações no punho e a outra vítima, uma pessoa idosa, foi levada de ambulância do Samu a um hospital da região, com suspeita de traumatismo craniano.

Helicóptero caiu com cinco pessoas a bordo em SC Crédito: Reprodução

Segundo os Bombeiros, tratava-se de uma aeronave particular utilizada para passeios.