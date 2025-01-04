Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Helicóptero cai com 5 pessoas a bordo em SC logo após levantar voo
No litoral

Helicóptero cai com 5 pessoas a bordo em SC logo após levantar voo

Um helicóptero caiu neste sábado (4) na cidade de Penha, no litoral norte de Santa Catarina, no momento em que levantava voo, a cerca de quatro metros do chão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 jan 2025 às 17:21

Publicado em 04 de Janeiro de 2025 às 17:21

Um helicóptero caiu neste sábado (4) na cidade de Penha, no litoral norte de Santa Catarina, no momento em que levantava voo, a cerca de quatro metros do chão. O acidente ocorreu por volta das 14h30.
A equipe do Corpo de Bombeiros Militar que atendeu a ocorrência informou que as cinco pessoas estavam a bordo foram resgatadas com vida, sendo que duas ficaram feridas.
O piloto teve pequenas escoriações no punho e a outra vítima, uma pessoa idosa, foi levada de ambulância do Samu a um hospital da região, com suspeita de traumatismo craniano.
Helicóptero caiu com cinco pessoas a bordo em SC
Helicóptero caiu com cinco pessoas a bordo em SC Crédito: Reprodução
Segundo os Bombeiros, tratava-se de uma aeronave particular utilizada para passeios.
Os bombeiros afirmaram que permanecem no local nesta tarde "gerenciando riscos por conta do vazamento de combustível da aeronave".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Santa Catarina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados