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Disputa

Helder Barbalho é eleito governador no Pará

No primeiro turno Helder Barbalho ficou com 47,69% dos votos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 22:52

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 22:52

Brasília - O ministro da Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP), Helder Barbalho, participa do programa Bom Dia Ministro (José Cruz/Agência Brasil) Crédito: ABR
Com 90.54% das urnas apuradas, o candidato Helder Barbalho (MDB) foi eleito governador do Pará, com 55,24% dos votos válidos. Seu adversário, Marcio Miranda (DEM), está com 44,76%.
Os votos brancos somam 1,97% e os nulos, 9,68%. Até o momento, a abstenção registrada é 23,21%.
No primeiro turno Helder Barbalho ficou com 47,69% dos votos. Filho do senador Jader Barbalho e da deputada Elcione, Helder foi ministro dos Portos e da Integração Nacional. Foi vereador e prefeito de Ananindeua, cidade da região metropolitana de Belém. Helder foi citado nas delações da Odebrecht: teria recebido irregularmente R$ 1,5 milhão da empreiteira para a campanha de 2014, quando concorreu a governador do Pará pela primeira vez.

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