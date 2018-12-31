Hashtag #Em2019EuVou faz sucesso com promessas para a virada do ano

RIO - "Muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender" deixaram de ser prioridades entre as resoluções de ano novo. Agora, no pacote de pedidos, os projetos objetivos têm seu lugar, mas disputam o lugar de destaque com as tiradas divertidas que revelam a vontade de retomar as promessas não-cumpridas.
O assunto mexe tanto com os supersticiosos que, nesta semana, a hashtag #Em2019euvou ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. A poucos dias da chegada de 2019, as resoluções de Réveillon bombaram com metas pessoais e as surpreendentes indiretas e piadas de comportamento. Na web, houve uma enxurrada de memes. A brincadeira ajudou a quebrar a mesmice dos desejos listados como "mais comuns" por sites como o da "NBC" americana: perder peso, parar de fumar, viver nocas experiências, arrumar um amor e se exercitar.
Aqui no Brasil, o que ganhou destaque foram as brincadeiras. Mas há também quem prefira o foco no que vem por aí de mais importante. Confira as metas de Réveillon de internautas, artistas, atletas e intelectuais:
A internauta Luciana Chagas (@Lucianachaga) escreveu no Twitter: "#Em2019euvou investir em um curso de tiro pro meu cupido... Pq ta brabo, heim".
Brunno Lima, usuário do Twitter, brincou: "#Em2019euvou fazer o que sei de melhor: dormir".
Os famosos têm ideias na ponta da língua para 2019:
Ana Marcela, nadadora e vencedora do prêmio Melhor Atleta de Águas Abertas em 2018: "#Em2019euvou... com tudo para ganhar o que vier pela frente".
Thati Lopes, a Josi de "Espelho da vida": #Em2019euvou conseguir realizar tudo que ficou pendente da minha lista de 2018.
Aline Dias, a Damásia de "O tempo não para":
#Em2019euvou me empenhar nos estudos; recuperar a Aline atriz, já que me dediquei por mais de um ano exclusivamente ao Bernardo (filho); fazer a leitura de uma peça; e ver as novidades que podem surgir sobre uma próxima novela.
Larissa Manoela, atriz e cantora:
#Em2019euvou aprender inglês (a artista assinou contrato com a Netflix). Isso é o que mais quero porque preciso dominar a língua.