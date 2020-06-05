Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Hapvida inicia testagem sorológica para o novo coronavírus
19 mil testes

Hapvida inicia testagem sorológica para o novo coronavírus

O primeiro lote do exame será oferecido nas unidades próprias da Hapvida em Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Joinville (SC) e Ribeirão Preto (SP)

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 17:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 17:16
Data: 27/05/2020 - ES - Viana - Profissionais da saúde fazendo o Inquérito Sorològico no bairro Nova Bethânia , em Viana - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
O exame também auxilia na detecção de pacientes que contraíram o vírus, mas tiveram infecção assintomática. Crédito: Ricardo Medeiros
A Hapvida anunciou a aquisição de 19 mil testes para detecção de infectados pelo novo coronavírus. O exame é do tipo sorológico, ou seja, indica a presença de anticorpos que combatem o vírus. O primeiro lote do exame será oferecido nas unidades próprias da Hapvida em Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Joinville (SC) e Ribeirão Preto (SP).
O teste Elecsys Anti-SARS-CoV-2, desenvolvido pelo laboratório Roche, acabou de ser aprovado no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e já está em uso em países europeus, como Alemanha, e nos Estados Unidos.
De acordo com a Hapvida, o grau de sensibilidade é de 100% se o exame for realizado após 14 dias do resultado positivo do teste PCR, que detecta a presença do novo coronavírus na cavidade nasal. Já o grau de confiança é de 99,8%, sendo que os 0,2% restantes correspondem aos casos em que o exame pode confundir anticorpos contra outros tipos de coronavírus e gripes.
O exame também auxilia na detecção de pacientes que contraíram o vírus, mas tiveram infecção assintomática. A análise das amostras de sangue pelo Elecsys é feita em até 18 minutos, em sistemas que possuem capacidade de analisar até 300 exames por hora.

Veja Também

Após três ministros da Saúde, Bolsonaro inaugura seu 1º hospital de campanha

Pandemia provoca redução de consultas e exames de HIV e tuberculose

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump diz que não estava preocupado durante ataque em jantar
Imagem de destaque
A caneta emagrecedora 'pirata' que brasileiros se arriscam comprando no Paraguai: 'Tenho mais medo da gordura'
Esgoto
Água, esgoto e saúde pública: desafio urgente que o ES precisa enfrentar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados