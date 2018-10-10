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Cobrança

Haddad diz que Bolsonaro mudou proposta sobre imposto de renda

Petista diz que é favorável a união com campo progressista popular com PSB e PDT
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 21:54

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 21:54

Crédito: Reprodução
O candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (9) que Jair Bolsonaro (PSL) mudou a sua proposta de cobrar imposto de renda único com alíquota de 20%. O petista disse que o adversário pretendia impor a cobrança para a toda a população e depois alterou para limitar aos que ganham mais de R$ 5 mil.
"Ele mudou a proposta. A proposta era para todo mundo. Fico feliz que ele tenha reconhecido o erro e adotado uma outra medida", afirmou o candidato, ao chegar para uma reunião da executiva do PT, em São Paulo.
O PT já defendia a proposta de isenção de imposto de renda para quem ganha abaixo de R$ 5 mil. O partido também quer criar outras faixas de alíquota. Haddad disse ainda que pretende ter o apoio do PSB e do PDT no segundo turno.
"Nós sempre fomos favoráveis ao campo progressista popular. Essa recomposição é importante para nós".
Sobre o PSDB, Hadddad disse que não houve contato com ninguém. Indagado sobre a entrevista do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em que o tucano afirmou estar esperando um contato do PT, o candidato desconversou:
"Vi duas declarações contraditórias. Não sei qual é a última".

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