Haddad diz que Bolsonaro mudou proposta sobre imposto de renda

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O candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (9) que Jair Bolsonaro (PSL) mudou a sua proposta de cobrar imposto de renda único com alíquota de 20%. O petista disse que o adversário pretendia impor a cobrança para a toda a população e depois alterou para limitar aos que ganham mais de R$ 5 mil.

"Ele mudou a proposta. A proposta era para todo mundo. Fico feliz que ele tenha reconhecido o erro e adotado uma outra medida", afirmou o candidato, ao chegar para uma reunião da executiva do PT, em São Paulo.

O PT já defendia a proposta de isenção de imposto de renda para quem ganha abaixo de R$ 5 mil. O partido também quer criar outras faixas de alíquota. Haddad disse ainda que pretende ter o apoio do PSB e do PDT no segundo turno.

"Nós sempre fomos favoráveis ao campo progressista popular. Essa recomposição é importante para nós".

Sobre o PSDB, Hadddad disse que não houve contato com ninguém. Indagado sobre a entrevista do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em que o tucano afirmou estar esperando um contato do PT, o candidato desconversou: