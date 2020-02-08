Haddad chama Bolsonaro e Guedes de parasitas

Ex-prefeito da capital paulista Fernando Haddad (PT) Crédito: Reprodução

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, candidato derrotado do PT nas últimas eleições presidenciais, rebateu na tarde deste sábado (8) declarações dadas pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

Bolsonaro falou que uma pessoa portadora de HIV representa "uma despesa para todos no Brasil" ao defender a ideia da ministra Damares Alves, de que abstinência sexual deve ser considerada um método contraceptivo. "Um presidente falar que os soropositivos custam ao País? Quem custa é ele", disse Haddad na comemoração de 40 anos do PT, na Fundição Progresso, Rio de Janeiro.

O petista também criticou a afirmação feita ontem por Guedes sobre os servidores públicos, comparando-os a parasitas. "Um cara que vem do mercado financeiro, que só lucrou em cima de especulação a vida inteira, nunca pregou um parafuso, vai chamar alguém de parasita? Parasita é ele".

No contexto da crítica a Guedes, Haddad também citou o histórico político de Bolsonaro e sua família para classificá-los como parasitas. "Um cara que ficou 28 anos na Câmara e nunca aprovou um projeto, um cara que 'rachava' o dinheiro dos funcionários de gabinete", apontou, em referência à investigação do Ministério Público do Rio que investiga o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República.

Haddad ainda pintou Bolsonaro como alguém que "fica ofendendo", e citou, para exemplificar a crítica, a esposa do presidente francês, Emmanuel Macron. "Todo dia tem alguém sendo ofendido. Ele é democrático na ofensa: ofende todo mundo, menos seus correligionários covardes, que ficam nas redes sociais fazendo fake news contra as pessoas", disse. "Se a gente ficar com medo de fake news, de rede social fascista, eles vão avançar", completou o ex-prefeito.