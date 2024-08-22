Guia que se masturbou durante mergulho com turista em Maragogi é preso

Um guia de turismo foi preso na manhã desta quinta-feira (22) durante um mandado de prisão. Ele foi filmado se masturbando enquanto acompanhava uma turista em um mergulho em Maragogi (AL) há sete anos. O homem, de 32 anos, é acusado de importunação sexual. O crime ocorreu há sete anos nas piscinas naturais de uma das praias mais famosas de Alagoas.

O crime foi filmado por uma câmera, que serviu como prova durante o processo criminal. As imagens mostraram o guia se masturbando enquanto leva a vítima em um mergulho com cilindro de oxigênio e máscara. A mulher descobriu a importunação após ver a gravação. O passeio havia sido contratado em um hotel do município. As identidades dos envolvidos não foram reveladas.