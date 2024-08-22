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Importunação sexual

Guia que se masturbou durante mergulho com turista em Maragogi é preso

O crime ocorreu há sete anos nas piscinas naturais de uma das praias mais famosas de Alagoas. O caso foi filmado por uma câmera, que serviu como prova durante o processo criminal.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 ago 2024 às 14:28

Publicado em 22 de Agosto de 2024 às 14:28

Um guia de turismo foi preso na manhã desta quinta-feira (22) durante um mandado de prisão. Ele foi filmado se masturbando enquanto acompanhava uma turista em um mergulho em Maragogi (AL) há sete anos. O homem, de 32 anos, é acusado de importunação sexual. O crime ocorreu há sete anos nas piscinas naturais de uma das praias mais famosas de Alagoas.
O crime foi filmado por uma câmera, que serviu como prova durante o processo criminal. As imagens mostraram o guia se masturbando enquanto leva a vítima em um mergulho com cilindro de oxigênio e máscara. A mulher descobriu a importunação após ver a gravação. O passeio havia sido contratado em um hotel do município. As identidades dos envolvidos não foram reveladas.
A prisão preventiva do suspeito foi decretada em novembro de 2023. A decisão foi dada pelo Vara de Único Ofício de Maragogi e foi cumprida por policiais da DPTur. "É importante que toda a sociedade se conscientize para combater e denunciar esses crimes. As mulheres fiquem atentas a qualquer movimento que considere suspeito e denunciem. Nós estamos atentos a casos como esse", disse Luci Mônica, delegada.

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