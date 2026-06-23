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Após falha

GSI corrige portaria que nomeava 'Fulano' e 'Cicrano de tal' para segurança presidencial

Governo retificou os nomes dos militares designados para a Secretaria de Segurança Presidencial em edição extra do DOU

Publicado em 23 de Junho de 2026 às 14:47

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

23 jun 2026 às 14:47

BRASÍLIA - O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) publicou uma edição extra do Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira (22) para corrigir portaria de nomeação de militares para a Secretaria de Segurança Presidencial. O documento havia trazido inicialmente o major "Fulano de tal" e o tenente "Cicrano de tal", nomes fictícios, como assistentes.


Com a retificação, foram designados os sargentos da Marinha Márcio Adriano Leite, Francisco Marcone Filho e Thiago Carneiro do Nascimento, além da sargento do Exército Beatriz Barbio. A assinatura da portaria é do diretor do departamento de gestão do GSI, Vinícius Damasceno do Nascimento.

Os quatro militares foram indicados para exercerem a função de assistentes na Secretaria de Segurança Presidencial do GSI. Eles ficam dispensados das funções que atualmente ocupam e passam a receber Gratificação de Representação da Presidência da República, código Nível IV. Segundo o Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal (Siorg), o valor do benefício é de R$ 1.337,09.
Edição extra do Diário Oficial retificou nomes de sargentos indicados para a Secretaria de Segurança Presidencial
Edição extra do Diário Oficial retificou nomes de sargentos indicados para a Secretaria de Segurança Presidencial Reprodução
Antes da publicação da edição extra, o GSI informou ao Estadão que o erro havia sido identificado e que a correção seria feita em edição seguinte do Diário Oficial da União.

O Gabinete de Segurança Institucional é um dos órgãos integrantes da Presidência da República e presta assistência direta ao presidente, especialmente quanto a assuntos militares e de segurança. Entre as atribuições estão a segurança pessoal do presidente e do vice e seus familiares e residências.

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