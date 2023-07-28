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Em Minas Gerais

Grupo com fuzis invade empresa e rouba R$ 50 milhões em inseticidas

Criminosos invadiram o local durante uma queda de energia, renderam os seguranças da empresa e fizerem mais de 30 funcionários de reféns

Publicado em 28 de Julho de 2023 às 07:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jul 2023 às 07:30
Grupo com fuzis invade empresa e rouba R$ 50 milhões em inseticidas
Grupo com fuzis invade empresa e rouba R$ 50 milhões em inseticidas Crédito: Divulgação/Unidade industrial da Sipcam Nichino
Criminosos fortemente armados invadiram uma empresa, fizeram mais de trinta funcionários reféns e roubaram uma carga de inseticidas avaliada em cerca de R$ 50 milhões.
O grupo criminoso abordou os seguranças, tomou as armas e rendeu mais de 30 funcionários da empresa, segundo o boletim de ocorrênca da Polícia Militar. O roubo teve início às 23h30 desta quarta-feira (26), na zona rural de Uberaba (MG), a a 482 km de Belo Horizonte.
O alvo foi a empresa Sipcam Nichino. A reportagem tentou contato com a unidade industrial, mas não houve retorno.
Os assaltantes teriam entrado pelos fundos durante uma queda de energia, que durou cerca de 15 minutos. Segundo o relato dos vigilantes, eram cerca de dez criminosos e todos eles estavam encapuzados e armados com fuzis, submetralhadoras e pistolas.
A PM informou que eles roubaram cerca de 37 toneladas de inseticida. A carga foi levada dentro de três caminhões e em dois carros.
Alguns funcionários também revelaram à PM que foram obrigados a ajudar na transferência da carga para os veículos. O roubo durou cerca de cinco horas e os trabalhadores ficaram presos no refeitório da empresa.
Nenhum assaltante foi preso e a carga ainda não foi localizada.
Uma equipe da perícia oficial foi até o local dos acontecimentos para a coleta de vestígios que subsidiarão as investigações, disse a Polícia Civil de Minas Gerais. Um procedimento também foi instaurado para apurar a autoria e circunstâncias do fato.

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