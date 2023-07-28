Grupo com fuzis invade empresa e rouba R$ 50 milhões em inseticidas Crédito: Divulgação/Unidade industrial da Sipcam Nichino

Criminosos fortemente armados invadiram uma empresa, fizeram mais de trinta funcionários reféns e roubaram uma carga de inseticidas avaliada em cerca de R$ 50 milhões.

O grupo criminoso abordou os seguranças, tomou as armas e rendeu mais de 30 funcionários da empresa, segundo o boletim de ocorrênca da Polícia Militar. O roubo teve início às 23h30 desta quarta-feira (26), na zona rural de Uberaba (MG), a a 482 km de Belo Horizonte.

O alvo foi a empresa Sipcam Nichino. A reportagem tentou contato com a unidade industrial, mas não houve retorno.

Os assaltantes teriam entrado pelos fundos durante uma queda de energia, que durou cerca de 15 minutos. Segundo o relato dos vigilantes, eram cerca de dez criminosos e todos eles estavam encapuzados e armados com fuzis, submetralhadoras e pistolas.

A PM informou que eles roubaram cerca de 37 toneladas de inseticida. A carga foi levada dentro de três caminhões e em dois carros.

Alguns funcionários também revelaram à PM que foram obrigados a ajudar na transferência da carga para os veículos. O roubo durou cerca de cinco horas e os trabalhadores ficaram presos no refeitório da empresa.

Nenhum assaltante foi preso e a carga ainda não foi localizada.