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Ambientalista

Greta Thunberg é presa após protestar em mina de carvão na Alemanha

Manifestação quer impedir mina de carvão a céu aberto. O governo argumenta como necessária a expansão da mina para garantir a segurança energética da Alemanha, compensando a interrupção do abastecimento de gás russo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 jan 2023 às 16:58

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 16:58

Ativista Greta Thunberg
A ativista sueca Greta Thunberg Crédito: @gretathunberg/Instagram
A ativista sueca Greta Thunberg, de 20 anos, foi detida nesta terça-feira (17) na mina Garzweiler 2, localizada em Luetzerath, cidade do oeste da Alemanha.
Segundo a Reuters, Greta estava com outros ativistas antes de eles tentarem entrar na mina.
"Ela foi então parada e levada por nós com este grupo para fora da área de perigo imediato, para obter sua identidade", disse um porta-voz da polícia de Aachen à agência de notícias.
Uma testemunha flagrou a jovem sozinha em um ônibus da polícia.
Horas mais cedo, o grupo se reuniu no centro da cidade de Luetzerath com faixas que pediam que a expansão da mina fosse freada.
Manifestação quer impedir mina de carvão a céu aberto. O governo alemão argumenta como necessária a expansão da mina para garantir a segurança energética da Alemanha, compensando a interrupção do abastecimento de gás russo.
Os ativistas rejeitam o argumento, alegando que as atuais reservas de lignito -um tipo de carvão mineral- são suficientes na região.
No fim de semana, um protesto com mais de 30 mil pessoas acabou em confronto entre os manifestantes e os policiais.
Centenas de militantes tentaram entrar em áreas restritas da mina, informaram as forças de segurança.

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