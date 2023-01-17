Greta Thunberg é presa após protestar em mina de carvão na Alemanha

A ativista sueca Greta Thunberg Crédito: @gretathunberg/Instagram

A ativista sueca Greta Thunberg, de 20 anos, foi detida nesta terça-feira (17) na mina Garzweiler 2, localizada em Luetzerath, cidade do oeste da Alemanha.

Segundo a Reuters, Greta estava com outros ativistas antes de eles tentarem entrar na mina.

"Ela foi então parada e levada por nós com este grupo para fora da área de perigo imediato, para obter sua identidade", disse um porta-voz da polícia de Aachen à agência de notícias.

Uma testemunha flagrou a jovem sozinha em um ônibus da polícia.

Horas mais cedo, o grupo se reuniu no centro da cidade de Luetzerath com faixas que pediam que a expansão da mina fosse freada.

Manifestação quer impedir mina de carvão a céu aberto. O governo alemão argumenta como necessária a expansão da mina para garantir a segurança energética da Alemanha, compensando a interrupção do abastecimento de gás russo.

Os ativistas rejeitam o argumento, alegando que as atuais reservas de lignito -um tipo de carvão mineral- são suficientes na região.

No fim de semana, um protesto com mais de 30 mil pessoas acabou em confronto entre os manifestantes e os policiais.