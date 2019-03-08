Governo vai criar aplicativos com botão de socorro para mulheres

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O governo federal está desenvolvendo aplicativos voltados para a saúde da mulher que conterão um botão de socorro para situações de emergência. A iniciativa é uma parceria do Ministério da Saúde com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Segundo informações da Saúde, as ferramentas vão trazer conteúdos referentes à saúde das mulheres, como cuidados em saúde, prevenção, alimentação saudável, direitos, sexualidade e diversidade.

Haverá ainda um espaço voltado à oferta de cuidado para mulheres em situação de violência. "São conteúdos que permitem que a mulher identifique os ciclos de violência, seus direitos, rede de serviços públicos (saúde, assistência social, justiça e segurança pública), formas de prevenção e como encontrar ajuda", explica a pasta.

Em casos de emergência, as mulheres poderão acionar um botão de emergência, que compartilhará a localização e seus dados com autoridades. Ao baixarem os aplicativos, as usuárias farão um cadastro com seus dados pessoais, o que permitirá que elas sejam encontradas em casos de emergência.

Ainda não está definido se o alerta será emitido ao Disk Denúncia ou se gerará um alerta para a rede de proteção da mulher, a cargo de autoridades municipais ou estaduais.