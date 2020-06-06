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Informações omitidas

Governo substitui portal sobre Covid-19 por site com poucas informações

As novas informações do site consistem apenas em casos de pessoas recuperadas, novas contaminações e os óbitos. Demais informações foram omitidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2020 às 18:32

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 18:32

Arte covid-19 para capa do site
Governo substitui portal sobre covid-19 por site com informações mínimas Crédito: Divulgação
Depois de retirar do ar por um dia o site que mantinha sobre informações detalhadas a respeito da Covid-19, o Ministério da Saúde atualizou a página na internet com informações básicas. O site https://covid.saude.gov.br/ traz apenas as informações sobre os casos de pessoas recuperadas da doença, os casos de novas contaminações e os óbitos.
Todas as demais informações históricas da doença no país foram omitidas da população.
Na página, o governo informa que "O processo de atualização dos dados sobre casos e óbitos confirmados por Covid-19 no Brasil é realizado diariamente pelo Ministério da Saúde através das informações oficiais repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde das 27 Unidades Federativas brasileiras" e que esses "dados fornecidos pelos Estados são consolidados e disponibilizados publicamente todos os dias, em torno das 19h".
Não é o que ocorria até então.

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Durante semanas, o Ministério divulgava as informações até as 17 horas, com coletivas de imprensa para detalhar os dados. Depois, passou a atrasar essas informações sucessivamente, até que o próprio presidente Jair Bolsonaro declarou que não teria mais dados em tempo de serem divulgados pelo Jornal Nacional, da TV Globo, às 20h30.
Desde a sexta-feira (5) o governo tem sido criticado pela falta de transparência na manipulação dos dados.
Lideranças políticas, instituições e representantes do Judiciário e Legislativo reagiram à decisão de reduzir a publicidade das informações.
A despeito da subnotificação de casos pelo País, o futuro secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Carlos Wizard, disse que os números divulgados até agora seriam "fantasiosos" e que Estados e Municípios teriam inflacionado números de suas tragédias para receber mais recursos.

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