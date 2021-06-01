Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Governo restringe desembarque de tripulação marítima no Brasil
Contra avanço da Covid-19

Governo restringe desembarque de tripulação marítima no Brasil

Medida visa evitar a circulação de novas cepas de Covid-19 no Brasil, após a confirmação de casos da variante indiana (B.1.617) em tripulantes de navio ancorado em alto-mar na costa de São Luís (MA)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jun 2021 às 08:36

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 08:36

O governo federal restringiu o desembarque no Brasil de tripulação marítima estrangeira que atua a bordo de embarcações ou plataformas. A medida visa evitar a circulação de novas cepas de Covid-19 no Brasil, após a confirmação de casos da variante indiana (B.1.617) em tripulantes de navio ancorado em alto-mar na costa de São Luís (MA).
Navio em quarentena na costa do Maranhão
Navio em quarentena na costa do Maranhão Crédito: Reprodução
A restrição passou a valer na sexta-feira, 28, por meio de portaria que alterou regras em vigor desde 14 de maio e já limitavam a entrada de estrangeiros.
O governo retirou a brecha para desembarque das tripulações, por via aérea ou aquaviária, mesmo com apresentação de teste RT-PCR negativo feito nas últimas 72 horas.
Em nota, a Casa Civil disse que a alteração atende a pedido da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O órgão havia sugerido a adoção de quarentena para trabalhadores marítimos que vieram de países com circulação de novas variantes da Covid-19.
"A supressão do artigo não impactará as operações portuárias e marítimas de fluxos de importação e exportação no país, dado que as trocas de tripulações podem ocorrer naturalmente", afirma a Casa Civil, em nota.

Veja Também

Suspeita de variante indiana: hóspede isolado relata rotina em hotel de Vitória

Coronavac é eficaz contra variantes do coronavírus, diz estudo chinês

Covid-19: o que se sabe sobre a eficácia das vacinas contra a variante indiana

Desde o dia 14, o governo impede a entrada de passageiros estrangeiros de voos com origem ou passagem pela Índia. A mesma restrição já valia para viajantes vindos da África do Sul e do Reino Unido, países que também registram a circulação de variantes da Covid-19.
Já o ingresso de estrangeiros vindos de outros países segue permitida, desde que sejam cumpridas exigências como apresentar resultado negativo de teste RT-PCR para a Covid-19 feito nas últimas 72 horas.
As restrições sobre a entrada de passageiros no país não valem, por exemplo, para brasileiro nato ou naturalizado, imigrante com residência no Brasil, funcionário acreditado junto ao governo federal.
Trabalhadores estrangeiros de embarcações ou plataformas também podem desembarcar no país, com autorização da Polícia Federal, para receber assistência médica ou para pegar voo ao país de origem por "questões operacionais ou a término de contrato de trabalho".
Os primeiros casos da variante indiana do coronavírus no Brasil foram confirmados no último dia 20, no Maranhão. Também foi infectado pela mesma variante um passageiro de um voo vindo da Índia que desembarcou em Guarulhos no último dia 22.
Em nota, a Anvisa afirma que deve também enviar sugestão ao governo para delimitar locais de quarentena dos casos suspeitos.
"As propostas serão avaliadas pelo grupo interministerial composto pela Casa Civil, Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ministério da Saúde, ao qual cabem decisões sobre a imposição de medidas de restrição excepcional e temporária de entrada no País", afirma a agência.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Covid-19 Portos do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES
Imagem de destaque
5 dicas para treinar com foco em saúde
Imagem de destaque
Passageiro assiste vídeo de abuso infantil e acaba detido dentro de ônibus em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados