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Já está nos EUA

Governo publica exoneração de Abraham Weintraub da Educação

Ato assinado pelo presidente Jair Bolsonaro foi publicado no Diário Oficial da União neste sábado (20), em edição extra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2020 às 12:24

Publicado em 20 de Junho de 2020 às 12:24

Abraham Weintraub, ministro da Educação
Abraham Weintraub, ministro da Educação Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
No mesmo dia em que se apresentou como ministro ao desembarcar nos EUA, Abraham Weintraub foi exonerado do cargo de chefe do Ministério da Educação. O ato foi publicado no Diário Oficial da União neste sábado (20), em edição extra, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O decreto diz apenas que o ministro foi exonerado "a pedido" nesta data.
Após o irmão de Weintraub dizer no Twitter que ele já estava em Miami, o Ministério da Educação confirmou a viagem do ex-ministro para os Estados Unidos. Segundo a pasta, a viagem foi feita por meio de avião comercial e em classe econômica. Informou apenas que, apesar das restrições impostas pelos EUA aos brasileiros por causa da pandemia da Covid-19, Weintraub não foi impedido de entrar e que "comprou a passagem com dinheiro dele".

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Abraham Weintraub

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