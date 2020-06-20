Governo publica exoneração de Abraham Weintraub da Educação

Após o irmão de Weintraub dizer no Twitter que ele já estava em Miami, o Ministério da Educação confirmou a viagem do ex-ministro para os Estados Unidos. Segundo a pasta, a viagem foi feita por meio de avião comercial e em classe econômica. Informou apenas que, apesar das restrições impostas pelos EUA aos brasileiros por causa da pandemia da Covid-19, Weintraub não foi impedido de entrar e que "comprou a passagem com dinheiro dele".