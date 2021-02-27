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Identificação

Governo federal prorroga prazo para adoção de nova Carteira de Identidade

O novo modelo de carteira de identidade, definido pelo Decreto 9.278/2018, tem o tamanho reduzido e novos dispositivos para aumentar a segurança contra falsificações, como o QR Code

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 08:40

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 fev 2021 às 08:40
Nova carteira de identidade vai fornecer várias informações em um único documento
Nova carteira de identidade vai fornecer várias informações em um único documento Crédito: Reprodução / TV Gazeta
governo federal prorrogou por mais um ano o prazo para que os órgãos de identificação dos Estados passem a adotar os novos padrões da Carteira de Identidade.
Decreto publicado na noite desta sexta-feira, 26, em edição extra do Diário Oficial da União estende até 1º de março de 2022 para os órgãos estatuais se adequarem aos novos procedimentos previstos. O prazo anterior terminaria na próxima segunda, dia 1º.

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O novo modelo, definido pelo Decreto 9.278/2018, tem o tamanho reduzido e novos dispositivos para aumentar a segurança contra falsificações, como o QR Code.
Além disso, é possível incluir no documento informações como título de eleitor, numeração da carteira de trabalho, certificado militar, carteira nacional de habilitação, número do PIS, tipo sanguíneo e fator Rh e outros dados que indiquem, por exemplo, necessidades especiais. Também é possível ao cidadão optar pelo nome social no documento, sem necessidade de alterar o registro civil.
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