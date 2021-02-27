Governo federal prorroga prazo para adoção de nova Carteira de Identidade

Nova carteira de identidade vai fornecer várias informações em um único documento Crédito: Reprodução / TV Gazeta

governo federal prorrogou por mais um ano o prazo para que os órgãos de identificação dos Estados passem a adotar os novos padrões da Carteira de Identidade.

Decreto publicado na noite desta sexta-feira, 26, em edição extra do Diário Oficial da União estende até 1º de março de 2022 para os órgãos estatuais se adequarem aos novos procedimentos previstos. O prazo anterior terminaria na próxima segunda, dia 1º.

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O novo modelo, definido pelo Decreto 9.278/2018, tem o tamanho reduzido e novos dispositivos para aumentar a segurança contra falsificações, como o QR Code.