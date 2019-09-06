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Leonel Ximenes

É sério: é proibido sorrir para tirar foto da Carteira de Identidade

Públicado em 

06 set 2019 às 12:50
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Polícia Civil informa: nada de sorrir para a foto na hora de tirar a Carteira de Identidade. Uma instrução da PC, publicada no Diário Oficial, estabelece que quem tirar RG no Espírito Santo não pode ter a foto com o semblante de sorriso no documento. Não havia regra que previsse esse impedimento. Agora, a pessoa deve apresentar “fisionomia neutra, sem sorrir ou franzir o cenho (rosto)”.
Outras restrições
Para quem não dispensa usar óculos até para a foto do documento, fica o recado: a Polícia Civil determina que as lentes não podem refletir a luz ambiente ou da câmera, ou imagens diversas nas lentes. Não vale também usar chapéu ou editar a imagem que ficará no documento.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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