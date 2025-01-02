Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Governo Federal divulga lista de feriados de 2025
Veja datas

Governo Federal divulga lista de feriados de 2025

Pontos facultativos de Carnaval serão de 3 a 5 de março
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jan 2025 às 07:47

Publicado em 02 de Janeiro de 2025 às 07:47

O Brasil terá três feriados prolongados em 2025, mais Natal e Ano-Novo, que caem em uma quinta-feira e podem ser esticados com o fim de semana. Eles fazem parte de uma lista de feriados e pontos facultativos divulgados pelo governo federal em uma portaria publicada na última segunda-feira (30) no Diário Oficial da União.
O principal deles, em abril, junta a Páscoa com o feriado nacional de Tiradentes, entre a Sexta-feira Santa (18) e segunda (21). Para quem já folga na quinta-feira, serão cinco dias de feriadão.
Calendário, datas, mês, tempo
Lista de feriados foi divulgada pelo governo Crédito: Freepik
Outros feriados para serem esticados são o Dia do Trabalhador (1º de maio) e o Dia da Consciência Negra (20 de novembro), ambos às quintas-feiras, além do Carnaval, claro, que não é feriado. A folia este ano será entre o fim de fevereiro (28, sexta) e início de março (4, terça).

Veja a lista de feriados e pontos facultativos em 2025

Janeiro
- 1º (quarta-feira) - Confraternização Universal (feriado nacional)
Março
  • - 3 (segunda-feira) - Carnaval (ponto facultativo)
  • - 4 (terça-feira) - Carnaval (ponto facultativo)
  • - 5 (quarta-feira) - Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h)
Abril
  • - 18 (sexta-feira) - Paixão de Cristo (feriado nacional)
  • - 21 (segunda-feira) - Tiradentes (feriado nacional)
Maio
- 1º (quinta-feira) - Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional)
Junho
- 19 (quinta-feira) - Corpus Christi (ponto facultativo)
Setembro
- 7 (domingo) - Independência do Brasil (feriado nacional)
Outubro
  • - 12 (domingo) - Dia de Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)
  • - 28 (terça-feira) - Dia do Servidor Público (ponto facultativo), a ser comemorado dia 27 (segunda) no caso dos servidores federais
Novembro
  • - 2 (domingo) - Finados (feriado nacional)
  • - 15 (sábado) - Proclamação da República (feriado nacional)
  • - 20 (quinta-feira) - Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)
Dezembro
  • - 24 (quarta-feira) - Véspera do Natal (ponto facultativo após as 13h)
  • - 25 (quinta-feira) - Natal (feriado nacional)
  • - 31 (quarta-feira) - Véspera do Ano-Novo (ponto facultativo após as 13h)

Correção

03/01/2025 - 7:14
O dia de Corpus Christi será em uma quinta-feira, 19 de junho, e não em um sábado, como publicado erroneamente na primeira versão desta reportagem. O texto foi corrigido.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morre segunda vítima de acidente entre veículos de prefeituras no ES
Imagem de destaque
9 receitas com proteínas para ajudar no ganho de massa muscular
Imagem de destaque
Entenda os riscos do tártaro para a saúde de cães e gatos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados