Governo Federal divulga lista de feriados de 2025

O Brasil terá três feriados prolongados em 2025, mais Natal e Ano-Novo, que caem em uma quinta-feira e podem ser esticados com o fim de semana. Eles fazem parte de uma lista de feriados e pontos facultativos divulgados pelo governo federal em uma portaria publicada na última segunda-feira (30) no Diário Oficial da União.
O principal deles, em abril, junta a Páscoa com o feriado nacional de Tiradentes, entre a Sexta-feira Santa (18) e segunda (21). Para quem já folga na quinta-feira, serão cinco dias de feriadão.
Outros feriados para serem esticados são o Dia do Trabalhador (1º de maio) e o Dia da Consciência Negra (20 de novembro), ambos às quintas-feiras, além do Carnaval, claro, que não é feriado. A folia este ano será entre o fim de fevereiro (28, sexta) e início de março (4, terça).
Veja a lista de feriados e pontos facultativos em 2025
Janeiro
- 1º (quarta-feira) - Confraternização Universal (feriado nacional)
Março
- - 3 (segunda-feira) - Carnaval (ponto facultativo)
- - 4 (terça-feira) - Carnaval (ponto facultativo)
- - 5 (quarta-feira) - Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h)
Abril
- - 18 (sexta-feira) - Paixão de Cristo (feriado nacional)
- - 21 (segunda-feira) - Tiradentes (feriado nacional)
Maio
- 1º (quinta-feira) - Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional)
Junho
- 19 (quinta-feira) - Corpus Christi (ponto facultativo)
Setembro
- 7 (domingo) - Independência do Brasil (feriado nacional)
Outubro
- - 12 (domingo) - Dia de Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)
- - 28 (terça-feira) - Dia do Servidor Público (ponto facultativo), a ser comemorado dia 27 (segunda) no caso dos servidores federais
Novembro
- - 2 (domingo) - Finados (feriado nacional)
- - 15 (sábado) - Proclamação da República (feriado nacional)
- - 20 (quinta-feira) - Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)
Dezembro
- - 24 (quarta-feira) - Véspera do Natal (ponto facultativo após as 13h)
- - 25 (quinta-feira) - Natal (feriado nacional)
- - 31 (quarta-feira) - Véspera do Ano-Novo (ponto facultativo após as 13h)
Correção
03/01/2025 - 7:14
O dia de Corpus Christi será em uma quinta-feira, 19 de junho, e não em um sábado, como publicado erroneamente na primeira versão desta reportagem. O texto foi corrigido.