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Avanço Covid-19

Governo do Rio suspende aulas estaduais presenciais em 36 municípios

Por causa do avanço da Covid-19, o governo do Rio de Janeiro determinou a suspensão das aulas presenciais estaduais por uma semana em 36 municípios, incluindo a capital

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 17:30

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

06 ago 2021 às 17:30
Fotos de sala de aula vazia - banco de imagens
Na capital, a Secretaria Municipal de Educação informou que vai manter as aulas presenciais, iniciadas nesta semana. Crédito: Freepik
O governo do Rio de Janeiro determinou, por uma semana, a suspensão de aulas presenciais em 36 municípios, incluindo a capital. O motivo foi o avanço da covid-19 nessas localidades. A determinação foi publicada nesta sexta-feira (6) e vale para toda a próxima semana.
Os 36 municípios onde estão suspensas as aulas presenciais são os seguintes: Aperibé, Belford Roxo, Bom Jesus de Itabapoana, Cambuci, Carapebus, Cardoso Moreira, Cordeiro, Duas Barras, Duque de Caxias, Iguaba Grande, Italva, Itaocara, Itaperuna, Japeri, Laje do Muriaé, Mesquita, Miracema, Natividade, Nilópolis, Nova Iguaçu, Porciúncula, Queimados, Rio das Flores, Rio de Janeiro, Santo Antônio de Pádua, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, São João de Meriti, São José de Ubá, São Pedro da Aldeia, São Sebastião do Alto, Seropédica, Silva Jardim, Teresópolis, Trajano de Moraes e Varre-Sai.
Nos demais 56 municípios, foi autorizado esquema de ensino híbrido, incluindo aulas presenciais e remotas. Nesses casos, segundo a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), as unidades escolares poderão oferecer atividades pedagógicas presenciais, obedecendo protocolos e orientações complementares já estipulados. Caberá aos responsáveis, ou alunos maiores de idade desses municípios, a opção pelo retorno presencial ou a permanência somente no ensino remoto.
Estão autorizados a oferecer aulas no modelo híbrido os seguintes municípios: Angra dos Reis, Araruama, Areal, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Barra do Piraí, Barra Mansa, Bom Jardim, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Campos dos Goytacazes, Cantagalo, Carmo, Casimiro de Abreu, Comendador Levy Gasparian, Conceição de Macabu, Engenheiro Paulo de Frontin, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Itatiaia, Macaé, Macuco, Magé, Mangaratiba, Maricá, Mendes, Miguel Pereira, Niterói, Nova Friburgo, Paracambi, Paraíba do Sul, Paraty, Paty do Alferes, Petrópolis, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Quissamã, Resende, Rio Bonito ,Rio Claro, Rio das Ostras, Santa Maria Madalena, São Fidélis, São Gonçalo, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia, Saquarema, Sumidouro, Tanguá, Três Rios, Valença, Vassouras e Volta Redonda.

CAPITAL 

Na capital, a Secretaria Municipal de Educação informou que vai manter as aulas presenciais, iniciadas nesta semana. Em nota, a secretaria afirma que segue as determinações sanitárias da Secretaria Municipal de Saúde e do Comitê de Enfrentamento à Covid-19.
“As aulas presenciais estão mantidas nas escolas municipais da capital. A rede municipal de educação do Rio possui um rigoroso protocolo sanitário, validado pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que é aplicado em todas as unidades escolares”, diz o texto.

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