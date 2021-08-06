Brasil registra 1.086 mortes pela covid em 24h; média móvel fica abaixo de 900

O Brasil registrou 1.086 novas mortes pela covid-19 nesta quinta-feira (5). A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou abaixo de 900 pela primeira vez em sete meses, em 882. A última vez que o indicador chegou a esse patamar foi em 8 de janeiro deste ano (872).
Nesta quinta-feira, o número de novas infecções notificadas foi de 39.185. No total, o Brasil tem 560.801 mortos e 20.065.687 casos da doença. Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, 18,8 milhões de pessoas já se recuperaram da doença.
O Estado de São Paulo registrou 265 novas vítimas da covid nas últimas 24 horas. Apenas Minas Gerais (137) e o Rio de Janeiro (124) também superaram a marca dos 100 óbitos no dia.
O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde 8 de junho do ano passado, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.
Nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde ainda não informou quantos casos ou óbitos foram registrados nas últimas 24 horas.