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Novas regras

Governo do DF limita horário de locais que vendam bebida alcóolica

A justificativa para a decisão seria "reduzir as taxas de crimes violentos letais intencionais do DF". A venda de bebidas alcoólicas também foi proibida em locais próximos a escolas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jul 2022 às 21:49

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 21:49

Cerveja
Bares do DF precisarão funcionar conforme novas regras Crédito: Pixabay
O governo do Distrito Federal publicou nesta terça-feira (19) no Diário Oficial uma determinação que limita os horários de funcionamento de estabelecimentos que vendam bebidas alcoólicas em Ceilândia, região que é a mais populosa do distrito.
A justificativa para a decisão seria "reduzir as taxas de crimes violentos letais intencionais do DF, de crimes contra o patrimônio e também aumentar a sensação de segurança dos moradores do Distrito Federal, melhorando a avaliação dos serviços e a confiança nas organizações de Segurança Pública".
A Administração Regional de Ceilândia apontou também que a medida atendia a uma recomendação do Ministério Público do DF e que teria sido combinada com os empresários, apesar de muitos comerciantes reclamarem da decisão nas redes sociais.
Os novos horários de funcionamento dos estabelecimentos serão: de domingo à quarta-feira podem funcionar até meia-noite. De quinta a sábado, até às 2h.
O decreto ainda pontua outras ações que comerciantes devem seguir, como os bares e baladas que toquem música, ao vivo ou não. Esses estabelecimentos precisam ter isolamento acústico e também está proibido que o som tenha altos falantes do lado externo.
A venda de bebidas alcoólicas também foi proibida em locais próximos a escolas, hospitais e repartições públicas e essas localidades não podem usar som, exceto o de televisões sem que estejam com amplificação.

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