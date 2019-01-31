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Minas Gerais

Governo diz que sedimentos de Brumadinho já percorreram 98 km

A informação foi divulgada pelo Palácio do Planalto nesta quinta-feira (31) como um resultado do monitoramento que está sendo feito pelo Conselho Ministerial de Respostas a Desastres

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 20:48

Publicado em 

31 jan 2019 às 20:48
MG - BRUMADINHO/BARRAGEM/ROMPIMENTO - GERAL - Casa atingida pela enxurrada de lama apÛs o rompimento da barragem da mina CÛrrego do Feijo, em Brumadinho (MG), na Grande Belo Horizonte. 29/01/2019 - Foto: ANTNIO CÕCERO/PHOTOPRESS/ESTADO CONTEDO Crédito: ANTNIO CÕCERO
O governo federal informou que os sedimentos do rompimento da barragem de Brumadinho (MG) já percorreram uma distância de 98 km, chegando ao município de São José da Varginha na quarta-feira (30).
A informação foi divulgada pelo Palácio do Planalto nesta quinta-feira (31) como um resultado do monitoramento que está sendo feito pelo Conselho Ministerial de Respostas a Desastres, montado pelo governo para acompanhar os desdobramentos da tragédia em Minas Gerais.
Segundo as informações da Secretaria de Comunicação Social do governo, foi detectada a chegada dos sedimentos entre 11h e 12h de quarta na região.
Ainda nesta quinta, o governo afirmou que pretende enviar imediatamente ao Congresso um projeto para revisar a lei que trata da segurança de barragens.
"Levaremos também ao Congresso de forma imediata a revisão da lei de segurança de barragens", afirmou o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, em entrevista, em São Paulo.

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