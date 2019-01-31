Governo diz que sedimentos de Brumadinho já percorreram 98 km

O governo federal informou que os sedimentos do rompimento da barragem de Brumadinho (MG) já percorreram uma distância de 98 km, chegando ao município de São José da Varginha na quarta-feira (30).
A informação foi divulgada pelo Palácio do Planalto nesta quinta-feira (31) como um resultado do monitoramento que está sendo feito pelo Conselho Ministerial de Respostas a Desastres, montado pelo governo para acompanhar os desdobramentos da tragédia em Minas Gerais.
Segundo as informações da Secretaria de Comunicação Social do governo, foi detectada a chegada dos sedimentos entre 11h e 12h de quarta na região.
Ainda nesta quinta, o governo afirmou que pretende enviar imediatamente ao Congresso um projeto para revisar a lei que trata da segurança de barragens.
"Levaremos também ao Congresso de forma imediata a revisão da lei de segurança de barragens", afirmou o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, em entrevista, em São Paulo.