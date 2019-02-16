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Turismo em Brumadinho

Governo destina R$ 62 milhões para o turismo em Brumadinho

Segundo o ministro, o setor pode ser fundamental para várias cidades reverterem situações de profunda crise

Publicado em 

16 fev 2019 às 20:12

Publicado em 16 de Fevereiro de 2019 às 20:12

Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio anunciou R$ 62 milhões para dinamizar o turismo em Brumadinho Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
Mais de sete mil empresários de Brumadinho (MG) receberão parte dos R$ 62 milhões anunciados neste sábado (16) pelo governo para tentar reativar a atividade econômica local.
No dia 25 de janeiro, o rompimento da barragem da mineradora Vale, na Mina do Feijão, causou a morte de 166 pessoas e o desaparecimento de 144.
O município, que sedia o maior museu ao ar livre da América Latina – o Instituto Inhotim –, tem na atividade turística uma importante fonte de renda.
> Inhotim reabre em Brumadinho com missão de reerguer cidade
O dinheiro do Fundo Geral de Turismo (Fungetur) será direcionado ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG - para depois ser disponibilizado para os prestadores de serviços turísticos cadastrados regularmente no Cadastur, o cadastro nacional do setor, em toda a região.
“Precisamos agir agora e evitar que as circunstâncias aprofundem ainda mais as feridas dessa tragédia. O turismo vai devolver esperança à cidade”, explicou o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.
TURISMO PODE SER FONTE DE RECEITA
Ele, que acompanha neste sábado (16) operações de busca e avaliação geotécnica no local, disse que o turismo pode ser uma fonte de receita e geração de empregos locais, reduzindo a dependência econômica regional do setor de mineração.
Segundo o ministro, o setor pode ser fundamental para várias cidades reverterem situações de profunda crise.
> Bombeiros do Sul do ES contam a experiência de atuar em Brumadinho
O dinheiro será disponibilizado com condições especiais, com prazos maiores e menores encargos, tendo como principal alvo microempresas que atuam com hospedagem, agências de viagem, locadoras de veículos e transportadoras turísticas.
As informações são da assessoria de imprensa do Ministério do Turismo.

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