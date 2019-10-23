Governo destina R$ 2 milhões para reforço da rede de Saúde Mental

O Ministério da Saúde anunciou que aplicará R$ 2,3 milhões na implantação de 115 Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) em Saúde Mental Crédito: Fábio Pozzebom/Arquivo Agência Brasil

AGÊNCIA BRASIL - O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira (23) que aplicará R$ 2,3 milhões na implantação de 115 Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) em Saúde Mental, também conhecido como residências terapêuticas, em 19 municípios de sete estados (AL/ MA/ PA/ PE/ RJ/ RS/ SP). Serão repassados, em parcela única, R$ 20 mil de incentivo financeiro para cada unidade.

Os serviços são moradias que cuidam de pacientes com transtornos mentais, incluindo usuários de álcool e outras drogas, que tiveram alta de internações psiquiátricas, mas não têm suporte financeiro, social ou laços familiares que permitam a reinserção social.