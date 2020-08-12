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Governo Bolsonaro vai trocar líder na Câmara por nome do Centrão

Deputado federal Major Vitor Hugo (PSL-GO) vai deixar o posto; deputado federal Ricardo Barros, do PP, assume
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 16:56

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 16:56

Deputado federal Ricardo Barros (PP - PR)
Deputado federal Ricardo Barros (PP - PR) é ex-ministro do governo Temer e integrante do Centrão Crédito: Luis Macedo / Câmara dos Deputados
O deputado federal Major Vitor Hugo (PSL-GO) afirmou que vai deixar a liderança do governo Jair Bolsonaro (sem partido) na Câmara. Ele será substituído pelo ex-ministro da Saúde, deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), que integra o Centrão, grupo de partidos do qual o Palácio do Planalto se aproximou nos últimos meses.
O líder afirmou que foi comunicado pelo presidente na semana passada. A troca será oficializada na próxima terça-feira (18). Nesta quarta-feira (12) Barros já participa de uma reunião com ministros e líderes no Palácio do Planalto.

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