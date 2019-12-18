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Política

Governo Bolsonaro cancela assinaturas de jornais e revistas impressos

O contrato, com valor de R$ 582.911,40 anuais, foi assinado em 2017 e abarcava seis jornais impressos, oito revistas e 26 canais digitais de notícias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 21:12

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 21:12

Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
A Presidência da República decidiu deixar de comprar jornais e revistas impressos. O contrato de fornecimento de periódicos, que se encerraria no fim deste ano, não será renovado. Agora, o governo de Jair Bolsonaro deverá manter apenas assinaturas de veículos digitais no próximo ano.
Firmado em 2017, o contrato era de R$ 582.911,40 anuais para entrega de periódicos nacionais e estrangeiros no Palácio do Planalto e no escritório regional da Presidência em São Paulo, além de assinaturas digitais.
A Presidência assinava seis jornais impressos, oito revistas e 26 canais digitais de notícias. O fornecimento das publicações impressas foi interrompido na segunda-feira, 16, segundo o Planalto. Um edital deve ser publicado para a Presidência garantir assinaturas digitais no próximo ano. Segundo o Planalto, a ideia é assinar os mesmos canais que já são hoje acessados.

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No mês passado, a Presidência publicou edital para compra de periódicos impressos, mas excluiu a Folha de S. Paulo. Após polêmica e questionamento no Tribunal de Contas da União (TCU), a Presidência cancelou o edital. Agora, decidiu não comprar mais jornais impressos.
Oficialmente, o Palácio do Planalto vinculou a interrupção na compra de jornais e revistas impressos a medidas de racionalização dos gastos públicos. "Tendo em vista o fornecimento ser discricionário, não havendo interesse por parte da Administração, a ação foi executada", afirma o Planalto.

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