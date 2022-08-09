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  • Governo Biden dá parecer favorável a venda de mísseis Javelin ao Brasil
Fim de impasse

Governo Biden dá parecer favorável a venda de mísseis Javelin ao Brasil

Pedido estava travado devido a preocupações do Congresso americano com a postura do presidente Jair Bolsonaro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 ago 2022 às 19:31

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 19:31

  • Thiago Amâncio

WASHINGTON - O Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira (9) a venda de mísseis Javelin ao Brasil, pedido que estava travado há meses em Washington devido a preocupações de parlamentares americanos com a postura do presidente Jair Bolsonaro (PL).
O impasse na venda havia sido revelado pela agência de notícias Reuters na segunda-feira (8). O governo do Brasil tenta comprar 222 mísseis Javelin do tipo FGM-148 e 33 lançadores de mísseis, além de treinamento, sistemas de simulação, assistência técnica e outros equipamentos e serviços relacionados às armas. O contrato é estimado em US$ 74 milhões.
Míssil Javelin
Lançamento de míssil Javelin:  Brasil negocia com os EUA a compra de 222 armas Crédito: Divulgação
"Esta venda proposta apoiará a política externa e os objetivos de segurança nacional dos Estados Unidos para melhorar a segurança de um importante parceiro regional, que é uma força importante para a estabilidade política e para o progresso econômico na América do Sul", diz comunicado divulgado pela Agência de Cooperação em Segurança, do Departamento de Defesa dos EUA.
"A proposta de venda melhorará a capacidade do Exército Brasileiro de enfrentar ameaças futuras, aumentando sua capacidade antiblindagem. O Brasil não terá dificuldade em absorver essas armas em suas forças armadas. A proposta de venda desses equipamentos e suporte não alterará o equilíbrio militar básico da região", diz a agência, que ressalta ainda que não haverá impacto no sistema de defesa dos EUA.

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