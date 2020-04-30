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Coronavírus

Governador do Amazonas pede ajuda da ONU para mobilização internacional

O Amazonas registrou mais 464 casos de Covid-19 nesta quarta-feira (29), totalizando 4.801 casos confirmados no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 10:55

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 10:55

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay
O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), enviou à Organização das Nações Unidas (ONU) uma carta pedindo a captação de recursos para fortalecer o sistema de saúde das regiões de floresta tropical.
A carta foi enviada por meio da Força Tarefa de Governadores para o Clima e Florestas (GCF Task Force, em inglês), rede que reúne 38 governadores de dez países e é presidida por Lima.
O Amazonas registrou mais 464 casos de Covid-19, a doença causada pelo coronavírus, nesta quarta-feira (29), totalizando 4.801 casos confirmados no estado. As unidades de saúde da rede pública têm 796 pacientes internados. Também foram confirmadas mais 29 mortes pela doença - são 380 no total até o momento.

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No documento, o governador pede uma ação conjunta internacional para proteger as populações mais vulneráveis à pandemia em áreas de floresta que abrigam povos indígenas, comunidades tradicionais e ribeirinhas, como é o caso do Amazonas.
Uma das consequências da pandemia da Covid-19 apontada na carta é o impacto ambiental, com projeções de aumento do desmatamento e de crimes ambientais decorrentes da retração econômica e das medidas de isolamento social.
"Peço que os esforços que estavam voltados para a proteção da floresta se voltem nesse momento para a área de saúde, para a aquisição de equipamentos, montagem de infraestrutura e contratação de pessoal para atender as pessoas que foram responsáveis, ao longo dos anos, pela proteção de 97% da cobertura vegetal no estado do Amazonas", disse o governador.

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