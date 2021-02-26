Governador do Amazonas diz que em 15 dias terá pandemia estabilizada

PF faz buscas e apreensão na casa e no gabinete do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC) Crédito: Sandro Pereira/Folhapress

Diferentemente do que têm projetado os governadores de outros estados, Wilson Lima (PSC) acredita que o Amazonas alcançará estabilidade na pandemia nos próximos 15 dias.

O estado vive colapso em sua rede de atendimento desde o começo do ano, com UTIs lotadas e falta de oxigênio para pacientes.

"Avançamos muito no processo de flexibilização no estado. O comércio já voltou a funcionar de 9h as 15h e os shoppings de 10 as 16h", diz Lima à reportagem.

"Nossos números de óbitos têm diminuído e a nossa taxa de transmissão já está entre as menores, é de 0,95. Na capital consigo praticamente zerar filas de leito de UTI, mas ainda temos espera no interior. Acredito que nos próximos 15 dias o estado estará numa condição de estabilidade total da pandemia", completa o governador.