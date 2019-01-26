Governador diz que alvarás e licenças de barragem estavam em dia

Crédito: Agência F8

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou no início da tarde deste sábado, 26, que é preciso rever os protocolos de segurança a partir do rompimento de uma barragem da Vale em Brumadinho. Zema declarou que, numa análise preliminar, todos os alvarás e licenças relativas à mina estavam em dia.

O governador revelou ainda que o Estado deverá receber ajuda de Israel para ajudar na busca por corpos.

Romeu Zema sobrevoou a região do desastre junto com o presidente Jair Bolsonaro, além de ministros. Depois, todos se reuniram em uma sala do aeroporto de Confins. Bolsonaro, que saiu sem dar declarações à imprensa, ofereceu ajuda federal e informou que o governo de Israel já se dispôs para auxiliar nas buscas.

"O governo federal deve nos ajudar no sentido de estar trazendo alguma tecnologia que vem lá de fora e ajude a recuperar os corpos que estão soterrados, porque é muito difícil localizar um corpo que está a cinco, dez metros de profundidade. Israel já se ofereceu para fazer isso", comentou Zema.

Zema informou que as licenças relativas à barragem de Brumadinho estavam em dia, e evitou falar sobre mudanças na legislação ambiental. Ao mesmo tempo, contudo, reconheceu que os protocolos precisarão ser revistos.